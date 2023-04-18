Дитину зробили сиротою і ґвалтували щодня: як чоловік врятував незнайому дівчинку з окупації

У Бучанському районі під час окупації громадянин Казахстану врятував неповнолітню дівчинку. Її щодня ґвалтували російські солдати.

На очах у дівчинки окупанти вбили матір, а її саму гвалтували щодня. Очевидець, громадянин Казахстану Костянтин Кястутісович, розповів подробиці моторошної історії з Ворзелю.

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Дитина пам'ятає все: вона жива жертва воєнного злочину

Дівчинка пам'ятає, як на її очах вбили матір. Жінку підстрелили в ногу і вона багато днів стікала кров'ю, померла у підвалі. А саму дівчинку ґвалтували кожного дня. Вона ще дитина, проте через те, що з нею робили, вона ніколи не зможе мати дітей.

П’яні орки робили це по черзі. Я знаю, що зараз вона пройшла багато реабілітацій і перебуває в Європі. Вона ніколи не зможе мати дітей, бо їй там пошкодили все, що можна,

– розповів Костянтин.

Як вдалося врятувати дитину

Чоловік розповів, як йому вдалося врятувати дівчинку, яку ґвалтували російські солдати.

Це була вулиця, на якій мені не можна було заходити до будинків, а тільки закидувати пакунки з їжею в будинки, де були білі ганчірки. Це було правило орків – якщо в будинку жили люди, обов'язково мали вивішувати білі ганчірки на ворота. Я лишав свою машину, йшов вулицею і перекидав пакунки через паркан. Якось я повернувся до своєї автівки, відчув, що хтось є в машині. Повернувся назад і побачив маленьку дівчину, яка лежала під сидіннями. Вона просто попросила врятувати її,

– розповів він.

Чоловік зізнався, що злякався. У нього був страх, що сталося страшне і їх обох уб’ють. Коли їм вдалося виїхати, в цей день він вивозив ще пару похилого віку. Він попросив їх сказати, що ця дівчинка – їхня онука і в неї немає документів, бо вона приїхала на канікули й так залишилася. Хоч вони перевіряли все ретельно, це спрацювало. У них не було домовленості спілкуватися з тими окупантами, які перебували в місті.

Я їздив кожного дня і розумів, коли в тебе на першому посту все вивертають, потім на другому чи третьому я розумів, що вони не знають, хто стоїть там перед ними. Завдяки цьому нам все вдалося. Бо якби вони знали, хто вона і що з нею сталося, думаю, що ні її, ні мене вони б не випустили,

– розповів чоловік.

Він наголосив, що ця дівчинка є основним свідком у звинуваченні російського керівництва в злочинах.

Я хочу побачити на власні очі, коли всіх цих нелюдів, включно з Путіним, будуть судити в Міжнародному суді і що ця дівчина зможе оговтатися від того, що з нею зробили. Бо відчуття справедливості дуже важливе для неї, аби вона знала, що за все те, що відбувалося з нею тут, понесуть покарання винні. Це важливо для нас, наших дітей, майбутніх поколінь українців, щоб всі нелюди відповіли. За це наші хлопці кожного дня вмирають, щоб запанувала справедливість,

– додав він.