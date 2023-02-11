З хворої голови на здорову: прем’єр Грузії звинуватив Україну в спробах втягнути країну у війну

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі знову звинуватив Україну у втягуванні його держави у війну. Мовляв, уряду вдалося цього уникнути, попри "всі виклики".

За словами Гарібашвілі, спроби перенести війну, яка триває в Україні, на територію Грузії не припиняються. Проте він бажає нашій державі лише "миру та повернення територій".

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Гарібашвілі звинуватив Україну в спробах втягнути Грузію у війну

Прем'єр Грузії заявив, що в результаті роботи уряду країни торік було безпрецедентно високе економічне зростання – 10,1%.

Це в той час, коли в усьому світі рецесія, невизначеність і непрогнозованість. Попри цей виклик, нашій команді вдалося уникнути найбільшого випробування – війни. Спроба того, щоб цей конфлікт якось перейшов у нашу країну, на жаль, не припиняється,

– зазначив Гарібашвілі.

Він звинувачує в цих спробах Україну. Мовляв, усі безпосередньо чули заяви української влади на цю тему – Київ буцімто хотів відкрити "другий фронт".

"Цій меті й слугували відправлення Міхеїла Саакашвілі до Грузії і дуже багато провокацій, що, на жаль, не припиняється і зараз. Я хочу побажати всім, зокрема й нашому дружньому українському народові одного - миру, своєчасного закінчення цієї війни й повернення територій", – підсумував голова грузинського уряду.

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Що відомо про рішення Грузії не давати Україні зброю

Уряд Грузії відмовляється допомагати Україні. Тимчасово повірений у справах України Андрій Касьянов повідомив, що Київ звертався до Тбілісі з проханням надати не лише ЗРК "Бук", які у 2008 році та отримала від України, але й комплекси Javelin.

США схвалили передачу своєї зброї та запропонували Тбілісі замінити комплекси на новіші. Проте в Грузії категорично від цього відмовилися. Касьянов наголошував, що між Україною та Грузією залишаються розбіжності щодо: