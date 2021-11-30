Гучна "війна" з Зеленським: яку гру розпочав Ахметов

Інформаційно-політична війна, яку розпочав український олігарх Рінат Ахметов, зараз і є головним його інструментом. Використання ЗМІ – це потужна атака на президента України Володимира Зеленського, якої раніше не спостерігалося.

Крім того, створилася широка неформальна коаліція, представники якої присутні на каналах Ахметова. Про це сайту 24 каналу розповів політолог Володимир Фесенко.

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"Атаки" Ахметова

Фесенко пояснив, що рейтинги опонентів Володимира Зеленського, які присутні на каналах Ахметова, підросли. Особливо це помітно по цифрах ексголови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Політолог наголосив, що це і є ефект інформаційної підтримки. Безумовно, зазначив він, через парламент і через інформаційні атаки будуть спроби дестабілізувати політичну ситуацію, використовуючи й ризики енергетичної кризи.

Ахметов має свої "козирі" / Колаж 24 каналу

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Які "козирі" має Ахметов

За словами експерта, Рінат Ахметов, Віктор Медведчук та Петро Порошенко теж намагатимуться розхитати політичну ситуацію. І, якщо буде можливість, вони спробують переформатувати парламентську більшість або спровокувати дострокові парламентські вибори.

Однак, зауважив політолог, вони можуть "грати так в довгу". Тобто, необов'язково зараз це зробити, бо головне для них – максимально послабити президента Зеленського.

Якщо вийде поміняти владу тільки за два роки на парламентських виборах – нічого страшного, головне – максимально послабити Зеленського. Можливо, це примусить його йти на поступки. Або, якщо вдасться переформатувати парламентську більшість, то можна скасувати той самий "Закон про олігархів". Володимир Фесенко Український політолог, глава Центру прикладних політичних досліджень "Пента"

Крім того, деякі особи оскаржуватимуть у судах навіть включення їх до реєстру олігархів, адже така можливість передбачена законом. Будуть оскаржувати й сам закон у Конституційному суді. І, скоріше за все, навіть у Європейському суді з прав людини. Судовий спротив буде одним із головних інструментів у руках Ахметова.

За словами Фесенка, Ахметов може впливати на політичну ситуацію через ризик енергетичної кризи / Фото з фейсбуку експерта

Також вже помітно, що Ахметов може впливати на політичну ситуацію через ризик енергетичної кризи. Вже зараз деякі експерти підозрюють, що одночасна зупинка декількох енергетичних блоків на теплових електростанціях, які належать Ахметову, може бути способом посилити, спровокувати енергетичну кризу,

– наголосив фахівець.

Він зазначив, що наразі й так є проблеми, особливо з вугіллям, але це може спровокувати й відключення енергії. Надалі це може вплинути на настрої людей, на їх ставлення до президента та до Кабміну.

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