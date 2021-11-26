В Ахметова нема ключів від держави, – президент

Президент вважає, що телеканали, які пов'язують з Ахметовим, почали вести особисту війну олігарха. Про це Зеленський заявив на своїй пресконференції 26 листопада.

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Це не про свободу слова. Це боротьба зі мною проти одного закону. Проти закону деолігархізації. Всі розуміють, коли ця медійна війна почалася. У нас країна під назвою Україна, а не ДТЕК. Тому ключів від держави у нього немає,

– наголосив політик.

Він також обурився тим, що Ахметов, який не має власної політичної партії, підкуповує народних депутатів, яких обирали українці.

"Не можна створити симбіоз "Партії регіонів" та "Народного фронту" з депутатів інших партій", – пояснив Зеленський.

Він додав, що Ахметом може володіти і 30% ВВП держави, однак повинен дати спокій депутатам та інформаційному простору України.

Медіасоюзників у президента нема

Зеленський заявив, що медіасоюзників для війни з Ахметовим у нього немає. Його головний союзник – українці. Для цього він, мовляв, і проводить пресконференції.

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Дивіться відео пресконференції Зеленського: