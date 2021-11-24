Речниця партії Юлія Палійчук повідомила, що рішення можуть переглянути, коли "олігарх дозволить редакціям повернутись до роботи за загальноприйнятими стандартами журналістики".

Читайте також Арахамія вслід за Офісом Президента пояснив, чому бойкотував шоу Шустера на каналі Ахметова

Водночас, за її словами, "Слуга народу" залишатиметься "відкритою для будь-яких ЗМІ, що працюють незалежно, збалансовано та заради об'єктивного інформування суспільства".

"Слуги" бойкотуватимуть ахметівські канали

Прессекретарка вказала, що 24 листопада політсила схвалила рішення "ігнорувати медіа, які власник навмисно перетворює на свій корпоративний гучномовець для шантажу держави та суспільства".

Якщо власник вважає вигідним для себе таке спотворення журналістики, щоб на його каналах відбувались тільки проплачені або зманіпульовані у корпоративних інтересах ДТЕК дискусії, то збалансована участь будь-яких незалежних від олігарха політиків там просто неможлива,

– наголосила Юлія Палійчук.

Варто глянути Ахметов проти Зеленського: чому розпочалася "війна" та які "козирі" мають опоненти

Канали перетворились на пропагандистські, – Палійчук

Речниця рішуче зазначила, що "протягом останніх місяців телеканали "Україна-24" і "Україна" перетворились на відверто пропагандистські "ДТЕК-24" і "Олігарх".

"Це очевидно. Ми поважаємо право власника вільно розпоряджатися своєю власністю у законний спосіб. Ми поважаємо і право медіа на незалежність редакційної політики. Але ніколи не погодимось з використанням телеканалів і журналістів для шантажу держави та суспільства задля лобіювання бізнесових та політичних інтересів власників", – продовжила вона.

Юлія Палійчук додала: "Системне та навмисне розповсюдження фейків на вказаних телеканалах, публічні безпідставні образи тих, хто заважає олігарху, відверті маніпуляції, ненадання права на відповідь і є яскравими проявами тієї олігархічної системи, з якою бореться команда президента".

Медіа, продажні політики, соцмережі використовуються для намагань зберегти статус-кво, що дозволяє олігарху отримувати рентний дохід від отриманих колись привілеїв. Видобуток руди, експлуатація залізниці, виробництво електроенергії – все це, на думку олігарха, повинно бути джерелом його необґрунтованого збагачення всупереч інтересам суспільства. І саме на підтримку цього спрямовується весь належний йому медійний і політичний ресурс,

– підсумувала прессекретарка.

До теми Телевізійний килим олігарха, – у Зеленського відмовились від участі в шоу на каналі Ахметова

Антиолігархічний закон виправить ситуацію

У "Слузі народу" впевнені, що антиолігархічний закон позбавить таких надмірно впливових осіб можливості скуповувати політиків й позбавить вигоди від тиску на редакції та журналістів.

Там додали, що трансформацію держави та зменшення олігархічного впливу на економіку неможливо зупинити:

ані телевізійним шантажем;

ані політичними погрозами;

ані олігархічними спробами домовитись про "взаєморозуміння" у Москві.

Зверніть увагу! Верховна Рада під час засідання 23 вересня остаточно схвалила законопроєкт про деолігархізацію. Володимир Зеленський підписав документ 5 листопада.

Текст публікації Юлії Палійчук:

Спільна публічна заява: олігархічний шантаж проти держави і суспільства не дасть ніякого результату.

Протягом останніх місяців телеканали "Україна-24" і "Україна" перетворились на відверто пропагандистські "ДТЕК-24" і "Олігарх". Це очевидно. Безумовно, ми поважаємо право власника вільно розпоряджатися своєю власністю у законний спосіб. Ми поважаємо і право будь-якого медіа на незалежність редакційної політики. Але ніколи не погодимось з використанням телеканалів й журналістів для шантажу держави і суспільства задля лобіювання бізнесових та політичних інтересів власників.

Системне та навмисне розповсюдження фейків на вказаних телеканалах, публічні безпідставні образи тих, хто заважає олігарху, відверті маніпуляції, ненадання права на відповідь і є яскравими проявами тієї олігархічної системи, з якою бореться команда Президента.

Медіа, продажні політики, соцмережі використовуються для намагань зберегти статус-кво, що дозволяє олігарху отримувати рентний дохід від отриманих колись привілеїв. Видобуток руди, експлуатація залізниці, виробництво електроенергії – все це, на думку олігарха, повинно бути джерелом його необґрунтованого збагачення всупереч інтересам суспільства. І саме на підтримку цього спрямовується весь належний йому медійний та політичний ресурс.

Ми впевнені, що ініційований Президентом Володимиром Зеленським антиолігархічний закон нарешті позбавить таких надмірно впливових осіб можливості скуповувати політиків й позбавить вигоди від тиску на редакції та журналістів. Трансформацію держави й зменшення олігархічного впливу на економіку неможливо зупинити. Ані телевізійним шантажем, ані політичними погрозами, ані олігархічними спробами домовитись про "взаєморозуміння" в Москві.

Сьогодні наша команда ухвалила спільне рішення – ігнорувати медіа, які власник навмисно перетворює на свій корпоративний гучномовець для шантажу держави і суспільства. Якщо власник вважає вигідним для себе таке спотворення журналістики, щоб на його каналах відбувались тільки проплачені або зманіпульовані у корпоративних інтересах ДТЕК дискусії, то збалансована участь будь-яких незалежних від олігарха політиків там просто неможлива.

Коли олігарх дозволить редакціям та журналістам повернутись до роботи за загальноприйнятими стандартами журналістики, ми переглянемо своє рішення. Водночас час ми залишаємося абсолютно відкритими для будь-яких ЗМІ, які працюють незалежно, збалансовано та заради об'єктивного інформування суспільства.