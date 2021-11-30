Громкая "война" с Зеленским: какую игру начал Ахметов

Информационно-политическая война, которую начал украинский олигарх Ринат Ахметов, сейчас и является главным его инструментом. Использование СМИ – это мощная атака на президента Украины Владимира Зеленского, которой ранее не наблюдалось.

Кроме того, создалась широкая неформальная коалиция, представители которой присутствуют на каналах Ахметова. Об этом сайту 24 канала рассказал политолог Владимир Фесенко.

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"Атаки" Ахметова

Фесенко пояснил, что рейтинги оппонентов Владимира Зеленского, которые присутствуют на каналах Ахметова, подросли. Особенно это заметно по цифрам экс-главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

Политолог подчеркнул, что это и есть эффект информационной поддержки. Безусловно, отметил он, через парламент и через информационные атаки будут попытки дестабилизировать политическую ситуацию, используя и риски энергетического кризиса.

Ахметов имеет свои "козыри" / Коллаж 24 канала

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Какие "козыри" имеет Ахметов

По словам эксперта, Ринат Ахметов, Виктор Медведчук и Петр Порошенко тоже будут пытаться расшатать политическую ситуацию. И, если будет возможность, они попытаются переформатировать парламентское большинство или спровоцировать досрочные парламентские выборы.

Однако, заметив это, они могут "играть так в долгую". То есть, необязательно сейчас это сделать, потому что главное для них – максимально ослабить президента Зеленского.

Если получится поменять власть только за два года на парламентских выборах – ничего страшного, главное – максимально ослабить Зеленского. Возможно, это заставит его идти на уступки. Или, если удастся переформатировать парламентское большинство, то можно отменить тот же "Закон об олигархах". Владимир Фесенко Украинский политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента"

Кроме того, некоторые лица будут обжаловать в судах даже включение их в реестр олигархов, ведь такая возможность предусмотрена законом. Будут оспаривать и сам закон в Конституционном суде. И, скорее всего, даже в Европейском суде по правам человека. Судебное сопротивление будет одним из главных инструментов в руках Ахметова.

По словам Фесенко, Ахметов может влиять на политическую ситуацию из-за риска энергетического кризиса / Фото из фейсбука эксперта

Также уже заметно, что Ахметов может влиять на политическую ситуацию из-за риска энергетического кризиса. Уже сейчас некоторые эксперты подозревают, что одновременная остановка нескольких энергетических блоков на тепловых электростанциях, которые принадлежат Ахметову, может быть способом усилить, спровоцировать энергетический кризис,

– подчеркнул специалист.

Он отметил, что сейчас и так есть проблемы, особенно с углем, но это может спровоцировать и отключения энергии. В дальнейшем это может повлиять на настроения людей, на их отношение к президенту и к кабмину.

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