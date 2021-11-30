Кроме того, создалась широкая неформальная коалиция, представители которой присутствуют на каналах Ахметова. Об этом сайту 24 канала рассказал политолог Владимир Фесенко.
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"Атаки" Ахметова
Фесенко пояснил, что рейтинги оппонентов Владимира Зеленского, которые присутствуют на каналах Ахметова, подросли. Особенно это заметно по цифрам экс-главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова.
Политолог подчеркнул, что это и есть эффект информационной поддержки. Безусловно, отметил он, через парламент и через информационные атаки будут попытки дестабилизировать политическую ситуацию, используя и риски энергетического кризиса.
Ахметов имеет свои "козыри" / Коллаж 24 канала
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Какие "козыри" имеет Ахметов
По словам эксперта, Ринат Ахметов, Виктор Медведчук и Петр Порошенко тоже будут пытаться расшатать политическую ситуацию. И, если будет возможность, они попытаются переформатировать парламентское большинство или спровоцировать досрочные парламентские выборы.
Однако, заметив это, они могут "играть так в долгую". То есть, необязательно сейчас это сделать, потому что главное для них – максимально ослабить президента Зеленского.
Если получится поменять власть только за два года на парламентских выборах – ничего страшного, главное – максимально ослабить Зеленского. Возможно, это заставит его идти на уступки. Или, если удастся переформатировать парламентское большинство, то можно отменить тот же "Закон об олигархах".
Кроме того, некоторые лица будут обжаловать в судах даже включение их в реестр олигархов, ведь такая возможность предусмотрена законом. Будут оспаривать и сам закон в Конституционном суде. И, скорее всего, даже в Европейском суде по правам человека. Судебное сопротивление будет одним из главных инструментов в руках Ахметова.
По словам Фесенко, Ахметов может влиять на политическую ситуацию из-за риска энергетического кризиса / Фото из фейсбука эксперта
Также уже заметно, что Ахметов может влиять на политическую ситуацию из-за риска энергетического кризиса. Уже сейчас некоторые эксперты подозревают, что одновременная остановка нескольких энергетических блоков на тепловых электростанциях, которые принадлежат Ахметову, может быть способом усилить, спровоцировать энергетический кризис,
– подчеркнул специалист.
Он отметил, что сейчас и так есть проблемы, особенно с углем, но это может спровоцировать и отключения энергии. В дальнейшем это может повлиять на настроения людей, на их отношение к президенту и к кабмину.
Противостояние Ахметов – Зеленский: с чего все начиналось
- Еще ранее СМИ писали, что между Офисом президента и Ахметовым осложнились отношения. Это произошло якобы из-за закона об олигархах и борьбы с монополией на рынках.
- Политолог Игорь Петренко тоже считает, что напряженность отношений между Ахметовым и Зеленским существует. "Слуга" Егор Чернев сказал, что олигарх с президентом перешли к открытому противостоянию.
- На фоне такой информации у Ахметова спросили, встречался ли он с Зеленским. Тот заявил, что не просился на встречу с президентом Владимиром Зеленским и не будет делать этого.