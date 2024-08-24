Як агентка здобула інформацію про підготовку ядерного удару: Буданов розповів про роботу в тилу

Війна з Росією триває не лише на фронті, а й у ворожому тилу. Подекуди агенти воєнної розвідки виконують фантастичні операції.

Зокрема, улітку 2022 року, коли існувала реальна загроза ядерного удару з боку Кремля, одна з українських агенток здобула критично важливу інформацію. Втім, невідомо, що вчинило ГУР після її отримання.

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Як працюють агенти ГУР в тилу

За словами глави ГУР МО України Кирила Буданова, майор з 12-го головного управління російського Міноборони, яке відповідає за зберігання та застосування ядерної зброї, відвідав Крим і передав агентці дані про підготовку до тактичного ядерного удару.

Мовляв, готуємось, рішення прийнято, тільки скажуть коли,

– пригадав Буданов.

Під час розмови із агенткою, майор розповів багато подробиць. Буданов не розкрив, які конкретно дії були вжиті після отримання цієї інформації, але пояснив, що будь-яка операція починається з процесу "розробки", що включає виявлення та вербування потенційних агентів. Цей процес є дуже складним і потребує великої кількості ресурсів і часу.

Як вербують агентів в ГУР

Методи вербування агентів різноманітні. Зокрема, це відбувається через соціальні мережі та месенджери, які країна-агресорка активно намагається заблокувати. Втім, у ГУР зауважили, що заблокувати на соцмережі та месенджери на 100% Росії не вийде.

Буданов пояснює, що "за книжками" існують три основні мотиви для співпраці з розвідкою: фінансові вигоди, ідейна або патріотична налаштованість, а також ненависть до когось або спільний ворог. Однак контррозвідка, за словами очільника ГУР, додала ще один мотив – тиск чи наявність компрометуючих матеріалів.

Все, що ви будете так чи інакше "крутити", призведе до одного з цих варіантів,

– додає Буданов.

Як приклад офіцер ГУР з позивним Харциз навів історію, яка бере свій початок ще з 2014 року. Тоді українські розвідники вийшли на одного з активних учасників так званого Антимайдану, який мав фінансові труднощі. Оперативники ГУР почали з ним контактувати, надали допомогу та зрештою переконали його приєднатися до воєнізованих формувань так званої "ДНР".

"Ця людина по сьогоднішній день там служить. І добуває важливу інформацію", – пояснює Харциз.

Харциз зазначає, що справжня агентурна робота — це не разова співпраця, а тривалі стосунки. Також він наголошує на тому, що шантаж – крайній метод розвідки.

"Якщо ви тримаєте людину за горло, пам’ятайте, що вона буде кожен ранок просипатися і думати, як звільнитися від вашої руки", – наголошує офіцер ГУР.