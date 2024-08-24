Как агентка получила информацию о подготовке ядерного удара: Буданов рассказал о работе в тылу

Война с Россией продолжается не только на фронте, но и во вражеском тылу. Кое-где агенты военной разведки выполняют фантастические операции.

В частности, летом 2022 года, когда существовала реальная угроза ядерного удара со стороны Кремля, одна из украинских агенток получила критически важную информацию. Впрочем, неизвестно, что сделало ГУР после ее получения.

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Как работают агенты ГУР в тылу

По словам главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова, майор из 12-го главного управления российского Минобороны, которое отвечает за хранение и применение ядерного оружия, посетил Крым и передал агенту данные о подготовке к тактическому ядерному удару.

Мол, готовимся, решение принято, только скажут когда,

– вспомнил Буданов.

Во время разговора с агентом, майор рассказал много подробностей. Буданов не раскрыл, какие конкретно действия были приняты после получения этой информации, но объяснил, что любая операция начинается с процесса "разработки", что включает выявление и вербовку потенциальных агентов. Этот процесс является очень сложным и требует большого количества ресурсов и времени.

Как вербуют агентов в ГУР

Методы вербовки агентов разнообразны. В частности, это происходит через социальные сети и мессенджеры, которые страна-агрессор активно пытается заблокировать. Впрочем, в ГУР заметили, что заблокировать на соцсети и мессенджеры на 100% России не получится.

Буданов объясняет, что "по книжкам" существуют три основных мотива для сотрудничества с разведкой: финансовые выгоды, идейная или патриотическая настроенность, а также ненависть к кому-то или общий враг. Однако контрразведка, по словам главы ГУР, добавила еще один мотив – давление или наличие компрометирующих материалов.

Все, что вы будете так или иначе "крутить", приведет к одному из этих вариантов,

– добавляет Буданов.

В качестве примера офицер ГУР с позывным Харцыз привел историю, которая берет свое начало еще с 2014 года. Тогда украинские разведчики вышли на одного из активных участников так называемого Антимайдана, который имел финансовые трудности. Оперативники ГУР начали с ним контактировать, оказали помощь и в конце концов убедили его присоединиться к военизированным формированиям так называемой "ДНР".

"Этот человек по сегодняшний день там служит. И добывает важную информацию", – объясняет Харциз.

Харциз отмечает, что настоящая агентурная работа - это не разовое сотрудничество, а длительные отношения. Также он отмечает, что шантаж – крайний метод разведки.

"Если вы держите человека за горло, помните, что он будет каждое утро просыпаться и думать, как освободиться от вашей руки", – отмечает офицер ГУР.