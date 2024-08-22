Раніше про знищення літаків повідомляли джерела 24 Каналу у розвідці. Згодом Буданов підтвердив цю інформацію виданню The War Zone.

Дивіться також Що відомо про винищувачі МіГ-31К, які були уражені ГУР на аеродромі "Саваслейка"

Буданов прокоментував атаку на "Саваслейку"

Буданов розповів, що атака українських безпілотників на російський аеродром 16 серпня призвела до знищення перехоплювача МіГ-31 Foxhound та двох транспортних літаків Іл-76 Candid.

Довідка. "Саваслейка" авіабаза в Нижньогородській області Росії. Вона розташована приблизно за 600 кілометрів від кордонів України.

За даними видання, загалом базу було уражено приблизно 10 безпілотниками.

Зазначимо, що наші джерела також повідомляли про пошкодження ще 5 МІГ-31К під час цієї атаки. Крім цього, один МіГ було пошкоджено під час атаки на "Саваслейку" 13 серпня.

Скільки МіГів залишилося у Росії

За даними Defense Express, внаслідок цих двох атак загалом уражено 25% російських винищувачів МіГ-31К.

Різні дані свідчать про те, що у Росії залишилося небагато таких літаків – всього від 12 до 24 одиниць.

Нагадаємо, що ці винищувачі є носіями аеробалістичних гіперзвукових ракет "Кинджал". Максимальна швидкість "Кинджала" – 10 Махів. Це приблизно до 12 000 кілометрів на годину.