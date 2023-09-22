Це був лише початок, – у ГУР заявили, що прапор на Тарханкуті – це сигнал для росіян

Спецпідрозділи ГУР МО проводять вдалі спецоперації, в рамках яких Україні вдалося повернути "вишки Бойка", а також підняти синьо-жовтий стяг в окупованому Криму. Всі ці спецоперації та удари по окупантах у Криму наближають визволення півострова.

Командир взводу спецпідрозділу "Артан" Андрій Мельник в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів, що вдалі спецоперації України в Криму та поблизу півострова дійсно наближають деокупацію півострова.

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Росіяни в Криму були шоковані через розвідку боєм

"Певною мірою (спецоперації наближають деокупацію Криму – 24 Канал). Як і всі удари по недобитках флотилії, як і наша безпосередня поява на півострові", – сказав Мельник, який відомий за позивним "Фаворит".

За його словами, висадка українських бійців на мисі Тарханкут в окупованому Криму – лише один елемент від загальної диверсійної та розвідувальної роботи на півострові.

Але треба зазначити, що Крим – це Україна, а Україна – то наш дім. То ж почуваємося ми там відповідно. І та операція, про яку всім розповіли, є лише одним елементом від загальної диверсійної та розвідувальної роботи в Автономній Республіці,

– сказав "Фаворит".

Мельник зазначив, що встановлення прапора України в Криму – це сигнал для окупантів, що їм слід тікати.

"Звісно, встановлення прапора на Тарханкуті – то додаткове нагадування росіянам про те, що їм треба тікати з нашої землі", – додав командир.

Водночас він розповів, що росіяни в Криму взагалі не очікували на розвідку боєм, яку проводили українські бійці. Про це свідчать і перехоплення розмов російських військових.

Чому висадка в Криму це складно та недооцінка з боку окупантів

"Фаворит" пояснив, що десантуватися у районі Криму не легко, адже росіян постійно патрулюють цю територію декількома літаками.

Українські спецпризначенці пливли до Криму на маленьких човнах, щоб менше попадати у поле зору росіян. Також бійці, щоб залишатися непоміченими для локаторів противника, іноді не користувалися навігацією і радіозв'язком.

То ж навіть доплисти проблематично, не те що висадитися. Доводиться вночі протягом 5 – 6 годин долати чималу відстань, орієнтуватися у відкритому морі без приладів. Треба бути великим спеціалістом, аби не збитися з курсу. Лише здається так, ніби нічого складного, пливеш собі по компасу, але ж ні. Є і течія, і втрати орієнтирів. Так можна й до Севастополя випадково дістатись,

– сказав Мельник.

Зрештою, воїни спецпідрозділу "Артан" до кінця не знали, що на них очікуватиме на березі окупованого Криму. Однак висадці сприяло те, що росіяни не думали, що українські воїни здатні до таких зухвалих дій. Унаслідок цього противник зазнав втрат.

"Проте росіяни, певно, думали, що ми не здатні до настільки зухвалих дій, і програли. Чимало окупантів зустрілися з Кобзоном через безалаберність їх командування. Та й особисту також. Здоров'я загиблим, як то кажуть", – розповів "Фаворит".

"Це був лише початок"

За словами Мельника, росіяни певною мірою зробили висновки після висадки "Артану". Однак він наголосив, що окупанти не здогадуються про багато інших заходів ГУР МО.

Тому командир наголошує, що це тільки початок для окупантів.

"Але ж про цю спецоперацію їм було відомо через втрати та розголос. Про багато інших наших заходів вони навіть не здогадуються. Тут же ж посилили оборону у тому місці, але ж Крим великий. З'явимося в інших точках. Головне те, що всі висновки зробили ми, адже це завдання є частиною глобальних та ретельно спланованих заходів з деокупації півострова. Це був лише початок", – резюмував "Фаворит".