Это было только начало, – в ГУР заявили, что флаг на Тарханкуте – это сигнал для россиян

Спецподразделения ГУР МО проводят удачные спецоперации, в рамках которых Украине удалось вернуть "вышки Бойко", а также поднять сине-желтый флаг в оккупированном Крыму. Все эти спецоперации и удары по оккупантам в Крыму приближают освобождение полуострова.

Командир взвода спецподразделения "Артан" Андрей Мельник в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал, что удачные спецоперации Украины в Крыму и возле полуострова действительно приближают деоккупацию полуострова.

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Россияне в Крыму были шокированы из-за разведки боем

"В определенной степени (спецоперации приближают деоккупацию Крыма, – 24 Канал). Как и все удары по недобиткам флотилии, как и наше непосредственное появление на полуострове", – сказал Мельник, известный по позывному "Фаворит".

По его словам, высадка украинских бойцов на мысе Тарханкут в оккупированном Крыму – всего один элемент от общей диверсионной и разведывательной работы на полуострове.

Но надо отметить, что Крым – это Украина, а Украина – это наш дом. Так что чувствуем мы там себя соответственно. И та операция, о которой всем рассказали, лишь один элемент от общей диверсионной и разведывательной работы в Автономной Республике,

– сказал "Фаворит".

Мельник отметил, что установление флага Украины в Крыму – это сигнал для оккупантов, что им следует бежать.

"Конечно, установление флага на Тарханкуте – это дополнительное напоминание россиянам о том, что им нужно бежать с нашей земли", – добавил командир.

В то же время он рассказал, что россияне в Крыму вообще не ожидали разведки боем, которую проводили украинские бойцы. Об этом свидетельствуют и перехваты разговоров российских военных.

Почему высадка в Крыму это сложно и недооценка со стороны оккупантов

"Фаворит" объяснил, что десантироваться в районе Крыма нелегко, ведь россиян постоянно патрулируют эту территорию несколькими самолетами.

Украинские спецназовцы плыли в Крым на маленьких лодках, чтобы меньше попадать в поле зрения россиян. Также бойцы, чтобы оставаться незамеченными для локаторов противника, иногда не пользовались навигацией и радиосвязью.

Так что даже доплыть проблематично, не то что высадиться. Приходится ночью в течение 5 – 6 часов преодолевать большое расстояние, ориентироваться в открытом море без приборов. Надо быть большим специалистом, чтобы не сбиться с курса. Только кажется так, будто ничего сложного, плывешь себе по компасу, но нет. Есть и течение, и потеря ориентиров. Так можно и до Севастополя случайно добраться,

– сказал Мельник.

В конце концов, воины спецподразделения "Артан" до конца не знали, что их будет ожидать на берегу оккупированного Крыма. Однако высадке способствовало то, что россияне не думали, что украинские военные способны к таким дерзким действиям. В результате этого противник понес потери.

"Однако россияне, наверное, думали, что мы не способны к столь дерзким действиям, и проиграли. Многие оккупанты встретились с Кобзоном из-за безалаберности их командования. Да и личной также. Здоровья погибшим, как говорится", – рассказал "Фаворит".

"Это было только начало"

По словам Мельника, россияне в определенной степени сделали выводы после высадки "Артана". Однако он подчеркнул, что оккупанты не догадываются о многих других мероприятиях ГУР МО.

Поэтому командир отмечает, что это только начало для оккупантов.

"Но об этой спецоперации им было известно из-за потерь и огласки. О многих других наших мероприятиях они даже не догадываются. Здесь же усилили оборону в том месте, но Крым большой. Появимся в других точках. Главное то, что все выводы сделали мы, ведь эта задача является частью глобальных и тщательно спланированных мероприятий по деоккупации полуострова. Это было только начало", – резюмировал "Фаворит".