Х-59 – нова небезпека? Чому збивати ці ракети проблематично

В офіційних зведеннях все частіше заявляють, що росіяни для ударів по нашій інфраструктурі використовують крилаті ракети повітряного базування Х-59. Це – окремо небезпечна для нас зброя, тому треба на неї звернути увагу.

Окупанти змінюють методи обстрілів

Зараз для ВКС Росії базовим найімовірніше є саме варіант Х-59МК2, який має наступні характеристики:

довжина фюзеляжу – 4,2 метра;

розмах крила – 2,45 метра;

стартова маса – 770 кілограмів;

бойова частина – 310 кілограмів у проникаючому чи касетному виконанні;

заявлена дальність польоту – до 285 кілометрів.

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Запускатись Х-59 може з Су-34 та Су-35. Були навіть одиничні епізоди, коли для ударів Х-59 по Україні росіяни використовували свої Су-57.

Окрема цікава історія полягає в тому, що на таких крилатих ракетах використовується двигун ТРДД-50Б. Це варіант двигуна ТРДД-50, який ставиться на далекобійні крилаті ракети росіян типів Х-101 та 3М-14 "Калібр".

Саме ракетами типу Х-59 росіяни весною 2022 року "виносили" нам нафтобази та портову інфраструктуру. Збивати їх дещо проблематичніше, ніж ті самі Х-101 чи "Калібри", через малі габарити Х-59 (по суті, ненабагато більші, аніж в "Шахеді").

Тому, коли від офіційних спікерів уже лунають тези про те, що Росія на цю зиму може змінити методи та способи обстрілів, то хто зна – можливо, вони мають на увазі, що росіяни взагалі можуть переставити акценти у використанні запасу ракет. Можливо, у першу чергу окупанти почнуть відстрілювати крилаті ракети для тактичної авіації, а уже в другу – витрачати далекобійні ракети для стратегічної авіації та військово-морського флоту.

Росіяни можуть використовувати "літаючі етажерки" для масованих атак

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат визнав, що російські окупанти використовують проти нас і дрони-камікадзе невстановленого типу, які виготовляються буквально із палок та моторів, куплених на AliEpxress.

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Схоже, тут він мав на увазі саме ті "літаючі етажерки", про використання яких у відкритих джерелах писали ще з травня цього року. Але тоді мовилося про розвідувальні безпілотники, які здатні пролетіти значну відстань вглиб нашої території по складному ламаному маршруту.

Хоча конструкція безпілотників цього типу виглядає простою, вона також ефективна та надійна. У польоті він витримує вібрації від роботи одразу двох двигунів: перший працює в тягнучому режимі, другий – у штовхаючому.

Які орієнтовні тактико-технічні характеристики, як ці "літаючі етажерки" маркуються за російськими документами, в яких обсягах вони можуть виготовлятись – це все поки у відкритих джерелах невідомо.

Але не варто виключати, що і такий тип "літаків-снарядів" росіяни можуть використовувати для масованих ударів по нашій інфраструктурі. Не тільки "Шахеди".