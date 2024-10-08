У Росії заявили про "безпрецедентну" атаку хакерів на державні медіа, – ISW

Росіяни заявили, що хакери здійснили кібератаку на російську державну інфраструктуру медіа. Загалом було зламано понад 80 регіональних телерадіокомпаній окупантів.

Про це пише Інститут вивчення війни. Хакери можуть бути пов'язані з Україною.

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Хакери здійснили кібератаку на ЗМІ

Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія (ВДТРК) повідомила, що внаслідок "безпрецедентної" нічної атаки невідомі зламали її онлайн-сервіси. Прокремлівська "Газета" також повідомила, що через цю атаку припинилося мовлення російських державних телеканалів, таких як "Росія-24", "Росія Культура", "Карусель", а також близько 80 регіональних телерадіокомпаній.

Видання посилається на джерело в галузі інформаційної безпеки Росії, яке стверджує, що кібератаку здійснила хакерська група "Sudo rm-RF", яка, ймовірно, пов'язана з Україною. Назва групи надсилає до команди в операційній системі Linux, яка призначена для повного видалення файлів.

Довідка. Про серйозний удар по російській пропаганді напередодні повідомили джерела 24 Каналу. Хакерська група "Sudo rm-RF", яка взяла на себе відповідальність за атаку, неодноразово атакувала російські ресурси.

Експерт з інформаційної безпеки заявив "Газеті", що хакери, швидше за все, використовували тип вірусу-шифрувальника, який видаляє файли, а не просто шифрує їх, і попередив, що ВДТРК тепер доведеться закрити вразливість, а також відновити резервні копії своїх систем.