Російські окупанти не припиняють терор Харкова. В середу, 17 вересня, серед білого дня у Харкові було чутно вибух.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне. Вибухи підтвердив і мер міста.

Дивіться також Під ударом була критична інфраструктура, пошкоджено залізницю: наслідки нічної атаки

Що відомо про вибухи в Харкові?

О 12:50 в Повітряних силах попередили жителів Харкова про небезпеку. Зокрема, там інформували про рух ворожої цілі.

Швидкісна ціль в напрямку Харкова,

– повідомили в ПС.

Буквально через хвилину стало відомо про вибухи в місті.

Невдовзі вибухи в регіоні прокоментував мер Ігор Терехов. За його даними, попередньо, вибух, який було чутно у Харкові, пролунав за межами міста.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

Дивіться також Росія атакувала Полтавщину дронами: спалахнула пожежа на території підприємства

Чим Росія била по Україні вночі 17 вересня?