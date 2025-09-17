У Харкові було чутно вибух: туди летіла швидкісна ціль
- У Харкові вдень 17 вересня було чутно вибух. Перед цим в Повітряних силах повідомляли про швидкісну ціль.
- Мер Ігор Терехов повідомив, що вибух пролунав за межами Харкова.
Російські окупанти не припиняють терор Харкова. В середу, 17 вересня, серед білого дня у Харкові було чутно вибух.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне. Вибухи підтвердив і мер міста.
Що відомо про вибухи в Харкові?
О 12:50 в Повітряних силах попередили жителів Харкова про небезпеку. Зокрема, там інформували про рух ворожої цілі.
Швидкісна ціль в напрямку Харкова,
– повідомили в ПС.
Буквально через хвилину стало відомо про вибухи в місті.
Невдовзі вибухи в регіоні прокоментував мер Ігор Терехов. За його даними, попередньо, вибух, який було чутно у Харкові, пролунав за межами міста.
24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.
Чим Росія била по Україні вночі 17 вересня?
У ніч проти 17 вересня російські війська атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 та зенітною керованою ракетою С-300. Крім цього, загарбники запустили 172 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотників інших типів.
Станом на ранок, силами ППО збито/подавлено 136 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.
За даними Повітряних сил, було зафіксовано влучання ракет та 36 ударних БпЛА на 13 локаціях.