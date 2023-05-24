Бізнес для душі: харків'яни біля будинку облаштували невелику равликову ферму
У Харкові родина попри війну змогла відкрити невелику равликову ферму. Власники створили справу для душі, планують співпрацювати із кафе та навіть влаштовувати екскурсії для дітей.
Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко. За її словами, попередній бізнес чоловіка з цієї родини був знищений через ракетний удар.
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Харків'яни започаткували невеликий бізнес
Черненко зазначила, що родина не позиціонує свою ферму як великий бізнес. Для засновників це справа для душі, розрада від війни та постійних обстрілів.
Люди не мали жодного відношення до цього роду діяльності, але наважились. Попередній бізнес чоловіка з цієї родини знищений ракетним ударом. Люди знайшли у собі сили, продали певну частину свого майна, щоб започаткувати свою ферму,
– сказала вона.
Юлія Герасименко, засновниця бізнесу, зауважила, що на початку повномасштабного вторгнення вперше відчула себе комфортно, коли попрацювала у городі. Тому вирішила, що хоче займатись чимось аграрним.
Засновник равликової ферми Сергій Єньшин поділився, що розпочали працювати над бізнесом у середині січня. Раніше на ділянці нічого не було, крім вольєра, там вигулювали собак. Родина облаштувала равликову ферму з урахуванням усіх необхідних умов.
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