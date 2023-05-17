Як зазначила кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, раніше даний театр давав вистави у метро і називав це "підземним турне". Попри те, що окупанти не дають спокою місту, культурний фронт продовжує там свою роботу і шукає будь-які способи, аби піднести дух своїх глядачів.

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Вистави у дворі

Так, колектив лялькового театру почав показувати вистави прямісінько у дворі. Це пов'язано з безпековими заходами у Харкові, де не можна масово збирати понад 50 людей в приміщенні.

"Є декілька місць, як підземка, де сам заклад є укриттям – там дозволена більша кількість. У лялькового театру є укриття, алгоритми безпеки, але немає дозволу для роботи у залі. Інші їм не підходять, бо в них такі камерні вистави. Тому вони просять обласну владу якось зрозуміти та щось ще знайти, або відкрити їхню глядацьку залу. Поки показують вистави у дворі й продовжують нести свою культурну місію", – пояснила журналістка.

Анна Черненко про ситуацію у Харкові: дивитись відео

Історії про наболіле

Для своїх вистав актори обирають актуальні та наболілі теми, розповіла Черненко. Наприклад, показують історію підлітків з Бучі. Таким чином команда наштовхує глядачів на переосмислення сучасних подій.

Сподіваємося, що наступного тижня ми випустимо виставу-розмову з дітьми про те, що зараз відбувається. Це спроба поговорити з дитиною про війну і що вона відчуває у цей час,

– сказала головна режисерка театру Оксана Дмітрієва.

До того ж команда залучає місцевих митців до співпраці. Наприклад, прем'єрна вистава "Вертеп. Війна. Вірші" була поставлена за поезією Сергія Жадана. Глядачі тільки підтримують такі ініціативи.

"Робота в театрі надважлива і культурний фронт повинен працювати. Кожен сьогодні воїн. Кожен робить, що вміє. Хтось бореться за незалежність зі зброєю, а хтось такими виставами", – відзначила глядачка Альона Якутіна.

Найближчу зустріч у дворі театр анонсує на 20 та 21 травня. Об 11 годині актори гратимуть виставу-балаган "Чарівне кільце" за мотивами української народної казки.

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