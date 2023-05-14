Після місяця боротьби за своє життя внаслідок серйозних травм Євген помер. Про це 24 Каналу повідомила кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

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46-річний Євген Санін займався евакуацією людей з прифронтових областей. 13 квітня він разом з волонтерами їхав до Дворічанської громади, аби евакуювати родину з дітьми. В цей час росіяни накрили колону обстрілом. Як завжди, машина Євгена була першою в колоні, тому велику частину удару взяла на себе.

Деталі загибелі

Спочатку лікарі боролися за життя Євгена в Куп'янський лікарні, потім в Харківських лікарнях. Волонтер прийшов до тями за деякий час.

Черненко розповіла, що Євген разом з колегами займався евакуацією людей через Печенізьку дамбу, коли значна частина Харківщини ще була окупована. Волонтери тоді евакуювали понад 20 тисяч людей. Також Євген їздив на Донбас, аби евакуювати звідти родини та дітей. Він з дружиною найближчим часом планував всиновити дитину, що стала сиротою внаслідок війни.

Це була дуже сильна, мужня людина. Він максимально підтримував свою дружину, підбадьорював своїх колег-волонтерів. На прощання з ним прийшло, певно, під тисячу людей, волонтерів, з різних організацій. Всі вони в пам'ять про Євгена зараз впроваджують дві соціальні ініціативи,

– розповіла кореспондентка.

По-перше, колеги Євгена звертаються до міжнародних фондів, аби був розроблений певний механізм страхування волонтерів у разі нещасного випадку або загибелі. По-друге, вони звертаються до Президента України, аби була запроваджена фінансова підтримка волонтерам та їхнім родинам.

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Спогади колег

Колеги згадують, що Євген кожного понеділка з початку окупації Харківщини вирушав на евакуацію людей. Побратими описують його як завжди веселого та усміхненого, хоч кожного разу всі розуміли ризики для життя.

Це був наш добряк. Хлопець, який завжди жартував, приєднувався до гумору, приєднувався до допомоги, ніколи не був обабіч проблем, не пас задніх. Завжди був з нами, це була наша душа. Ми збиралися о 6 ранку в понеділок, сміх, жарти, гумор,

– розповів волонтер Кирило Балашов.

Євгена поховали в Харкові на кладовищі №18 неподалік Алеї Героїв, де спочивають українські захисники.

Протягом місяця Євген боровся за життя