Про це в ефірі 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко. Вона повідомила деталі обстрілу.
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Що відомо про Саніна
Євген Санін – волонтер з Харкова, який від початку повномасштабної війни допомогав евакуювати людей з небезпечних районів. 13 квітня він разом з іншими активістами вирушив до Дворічанської громади, але потрапив під ворожий обстріл, повідомила Черненко. Найбільше дісталося авто, в якому перебував саме Євген.
"Під час поранення він був у свідомості, наклав собі турнікет, але втратив багато крові від порізів ворожих уламків. Його евакуювали спочатку луганські поліцейські до Куп'янської лікарні. Зараз його вже двічі прооперували в Харкові і він бореться за своє життя. Поки Євген не прийшов до тями. Вся його родина і друзі моляться за нього", – сказала кореспондентка.
У Куп'янську лікарі 4 години рятували життя Євгена, а військові стали донорами крові, наголосив заступник голови БФ "EVENTROOM" Євген Коляда. Він розповів деталі обстрілу.
Це був прицільний вистріл. Вони (росіяни – 24 Канал) навмисно стріляли знаючи, що там волонтери, які допомагають людям,
– відзначив він.
Наразі команда відкрила благодійний збір на допомогу Євгену Саніну. Вся інформація на інстаграм-сторінці eventroom_ua.
Анна Черненко про обстановку на Харківщині: дивитись відео
Обстановка на Харківщині: останнє
- На Харківщині від ворожих обстрілів потерпають населенні пункти, які межують з Росією. Так, за даними Генштабу за минулу добу ворог обстріляв Окіп, Байрак, Вовчанськ, Охімівку та Нестерне. На Куп'янському напрямку росіяни провели безуспішні наступальні дії поблизу Синьківки. Ворожих обстрілів зазнали Тополі, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна та Западне.
- Військова адміністрація області розглядає можливість примусової евакуації населення. Мовиться про два населені пункти Дергачівської громади. Про це під час брифінгу 17 квітня повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов. Утім, про які саме йдеться він не уточнив, але додав, що першочерговим завданням є евакуація дітей разом з їхніми сім'ями.
- Волонтери та відповідні служби продовжують об'їжджати села, звідки отримали заявки на евакуацію, вмовляють людей залишити території. Утім, не всі погоджуються, наражаючи себе та інших на небезпеку. Зазначимо, що після евакуації людям допомагають з житлом, відновленням документів та соціальними виплатами.