Він приїхав, аби допомогти Україні, подарувати мешканцям частинку радості і надії на майбутнє. Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко.
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Річарду 25 років, він максимально намагається долучитися до підтримки морального духу харків'ян та допомагає разом з організацією World Central Kitchen. Він працював у Кенії, Таїланді, де допомагав біженцям. Зараз він працює на кухні в Україні.
Жартує, що готувати не вміє, але приєднується до готування різних страв,
– додала Черненко.
"Це дуже емоційно"
На розбитих будівлях Харкова Річард малює графіті. Для місцевих це надзвичайно важливо, адже вони бачать, що про них не забувають. Вже є три невеликі графіті на розбитих будинках, авторства Річарда.
У волонтера-митця особиста техніка. Він спочатку підіймає розбите скло, малює на ньому, створюючи ескізи, а потім переносить їх на стіну.
Це дуже емоційно. Він правда усією душею зараз з Харковом. Він навіть сказав, чому приїхав до Харкова. Він намагався приїхати якомога ближче до Росії, щоб подивитися на наслідки цих руйнувань,
– розповіла Черненко.
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Мотивація Річарда
Річард приїхав на 90 днів до Харкова і зараз намагається зробити по максимуму позитивного внеску.
Я малюю надію, радість, бо Росія тут все зруйнувала, але я знаю, що тут досі живуть люди, тому я хочу принести трохи кольорів і щастя. Це (намальований – 24 Канал) український солдат, який відкриває вікно і ми з нього знову будемо бачити кольори неба, а не ці руйнації. Щоб люди, які бачать цей малюнок, відчували надію на майбутнє,
– розповів Річард.
Харківська область зазнала значних руйнувань
- На Харківщині на 37,8 % пошкоджені заклади освіти. 8 дитячих садків зруйновано повністю, близько 190 – пошкоджені. Розбито понад 300 шкіл.
- Деякі села внаслідок обстрілів постраждали на 70%. Зараз інфраструктура потроху відновлюється. Над цим зокрема працює проєкт "Армія відновлення", в якому вже понад 3000 людей.
- Під ударами також опиняються культурні пам’ятки. Нещодавно ракетних ударів росіяни завдали по центру Куп'янська і зруйнували будівлю краєзнавчого музею.