До відновлення селищ та містечок у Старому Салтові долучилась "Армія відновлення". Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

Дивіться також "Нас вигнали, а батько зник безвісти": моторошна історія родини зі звільненої Харківщини

Харківщина відновлюється від обстрілів

Старий Салтів – це курортний населений пункт Харківської області. На жаль, деякі його частини та квартали постраждали приблизно на 70%. Мовиться про житловий фонд та об'єкти соціальної й критичної інфраструктури.

Потроху він відновлюється. Дуже багато ще залишається проблем, але приємно бачити, що розпочали відновлення. "Армія відновлення" – це проєкт працевлаштування людей. Це нагальна проблема на Харківщині, тому що в невеликих містечках і селищах дуже важко знайти роботу,

– зазначила Анна Черненко.

Тому люди звертаються до центру зайнятості та влаштовуються в "Армію відновлення". Серед роботи, яку пропонують, є соціальна праця. Мовиться про розбір завалів, прибирання територій, допомогу в облаштуванні певних укриттів. В "Армії відновлення" є уже понад 3 тисячі людей, серед них і працевлаштовані, і волонтери.

Зокрема, відбудовувати почали Старосалтівський ліцей, там ставлять вікна.

"Це велика робота та великий здобуток. Як кажуть самі місцеві, якщо є школа – тоді й повертаються місцеві та населений пункт продовжує жити", – наголосила кореспондентка.

Зараз уже розробляють проєкт відновлення школи, кошти на яке нададуть у вигляді субвенцій. Відбудова ліцею запланована на цей рік. Додамо, що субвенції видали на відновлення кількох шкіл та будування майбутніх укриттів.

Анна Черненко про стан Старого Салтова на Харківщині: дивіться відео

Обстріли Харківщини: останні новини