У понеділок ввечері, 8 травня, загарбники випустили ракети С-300 по Харківщині, внаслідок чого зафіксовано 8 прильотів. Однак, як запевнив глава ОВА Олег Синєгубов, більшість з повітряних цілей вдарили у землю.

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Детально про наслідки

Власне, 6 ворожих ракет приземлилися в районі села Новий Коротич – це у Харківському районі області. Обійшлося без постраждалих та руйнувань.

Ще 1 ракета С-300 влучила в районі селища Солоницівка Харківського району. Пошкодження зазнала транспортна інфраструктура, сталася пожежа в лісопосадці,

– написав очільник регіону.

Окрім того, у селі Цапівці одна з ракет С-300 пошкодила приватний житловий будинок.

Зверніть увагу! Протягом доби росіяни також обстрілювали з артилерії та мінометів міста й села Чугуївського та Куп'янського районів. Внаслідок цього: у Вовчанську Чугуївського району пошкоджено приватний житловий будинок;

у селі Фиголівка Куп'янського району руйнувань зазнали 2 приватні будинки. Синєгубов констатував, що обійшлося без постраждалих.

Обстріл на "День Побєди"