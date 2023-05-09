У понеділок ввечері, 8 травня, загарбники випустили ракети С-300 по Харківщині, внаслідок чого зафіксовано 8 прильотів. Однак, як запевнив глава ОВА Олег Синєгубов, більшість з повітряних цілей вдарили у землю.
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Детально про наслідки
Власне, 6 ворожих ракет приземлилися в районі села Новий Коротич – це у Харківському районі області. Обійшлося без постраждалих та руйнувань.
Ще 1 ракета С-300 влучила в районі селища Солоницівка Харківського району. Пошкодження зазнала транспортна інфраструктура, сталася пожежа в лісопосадці,
– написав очільник регіону.
Окрім того, у селі Цапівці одна з ракет С-300 пошкодила приватний житловий будинок.
Обстріл на "День Побєди"
- У ніч проти вівторка, 9 травня, російські військові випустили по Україні 25 ракет. Згодом у Повітряних силах повідомили, що вдалось ліквідувати 23 повітряні цілі.
- Під прицілом окупантів був, зокрема, Київ. Як констатували в КМВА, атака була здійснена з чотирьох бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспійського моря.
- Окрім того, загарбники обстріляли Дніпропетровщину. Усі повітряні цілі, які летіли в бік регіону, вдалось збити. Однак уламки однієї з ракет впали на чотириповерховий будинок.