В понедельник вечером, 8 мая, захватчики выпустили ракеты С-300 по Харьковщине, в результате чего зафиксировано 8 прилетов. Однако, как заверил глава ОВА Олег Синегубов, большинство воздушных целей ударили в землю.
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Подробно о последствиях
Собственно, 6 вражеских ракет приземлились в районе села Новый Коротыч – это в Харьковском районе области. Обошлось без пострадавших и разрушений.
Еще 1 ракета С-300 попала в районе поселка Солоницевка Харьковского района. Повреждение получила транспортная инфраструктура, произошел пожар в лесопосадке,
– написал глава региона.
Кроме того, в селе Цаповцы одна из ракет С-300 повредила частный жилой дом.
Обстрел на "День Победы"
- В ночь на вторник, 9 мая, российские военные выпустили по Украине 25 ракет. Вскоре в Воздушных силах сообщили, что удалось ликвидировать 23 воздушных целей.
- Под прицелом оккупантов был, в частности, Киев. Как констатировали в КГВА, атака была осуществлена с четырех бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.
- Кроме того, захватчики обстреляли Днепропетровщину. Все воздушные цели, летевшие в сторону региона, удалось сбить. Однако обломки одной из ракет упали на четырехэтажное здание.