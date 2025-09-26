У Харкові влучання дрона

У Харкові 26 вересня було влучання російського дрона. Приліт стався у Київському районі.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

Що відомо про атаку на Харків?

Попередньо, росіяни застосували БпЛА "Молнія".

Підтверджено удар по Київському району, по даху одного з торгівельних центрів,

– написав мер Терехов.

На жаль, станом на 17:45 відомо про 2 постраждалих. Вони отримують необхідну медичну допомогу.