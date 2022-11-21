Кийки, апарати для тортур струмом: у Херсоні виявили 4 катівні та докази знущань з місцевих

У Херсоні правоохоронці виявили уже четверте приміщення, де під час захоплення міста окупанти незаконно утримували людей і жорстоко їх катували.

Російські спецслужби катували херсонців

Під час окупації Херсона російські представники спецслужб Росії у захоплених будівлях Херсонського ізолятора тимчасового тримання, слідчому ізоляторі та в одному з райвідділів поліції облаштували псевдоправоохоронні органи.

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Правоохоронці виявили документи, у тому числі так звані посвідчення представників окупаційної поліції, графіки чергувань, розклеєні позначки "дежурная часть", "кабинет следствия", "уголовный розыск".

А також вилучили резинові кийки, дерев'яну биту, апарат, яким окупанти катували мирних мешканців струмом, лампу розжарювання та кулі зі стін.

У камерах та підвалах відносно людей застосовувалися різні методи тортур, фізичне та психологічне насильство,

– йдеться у повідомленні правоохоронців.

Наразі встановлюють всіх потерпілих від дій представників окупаційної влади. Триває досудове розслідування в рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

У Херсоні знайшли уже четверту катівню / Фото Прокуратура

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Після деокупації правого берега Херсонщини стали відомі чергові факти звірств росіян над українцями. Як і на Півночі України, Харківщини, на Херсонщині знаходять катівні, місця незаконного утримування людей тощо.