Кийки, апарати для тортур струмом: у Херсоні виявили 4 катівні та докази знущань з місцевих
Джерело:Офіс Генпрокурора
У Херсоні правоохоронці виявили уже четверте приміщення, де під час захоплення міста окупанти незаконно утримували людей і жорстоко їх катували.
Російські спецслужби катували херсонців
Під час окупації Херсона російські представники спецслужб Росії у захоплених будівлях Херсонського ізолятора тимчасового тримання, слідчому ізоляторі та в одному з райвідділів поліції облаштували псевдоправоохоронні органи.
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Правоохоронці виявили документи, у тому числі так звані посвідчення представників окупаційної поліції, графіки чергувань, розклеєні позначки "дежурная часть", "кабинет следствия", "уголовный розыск".
А також вилучили резинові кийки, дерев'яну биту, апарат, яким окупанти катували мирних мешканців струмом, лампу розжарювання та кулі зі стін.
У камерах та підвалах відносно людей застосовувалися різні методи тортур, фізичне та психологічне насильство,
– йдеться у повідомленні правоохоронців.
Наразі встановлюють всіх потерпілих від дій представників окупаційної влади. Триває досудове розслідування в рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
У Херсоні знайшли уже четверту катівню / Фото Прокуратура
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