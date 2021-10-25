Hey, Pitches! Руслан Тимофєєв і Андрій Криворчук з Adventures Lab про проєкт антіпітчінгу

Влітку у Києві запустився незвичайний проєкт для молодих стартапів – Hey, Pitches! Його засновники вирішили взяти за основу ідею "антіпітчінгу" і дати можливість фаундерам стартапів познайомитися з інвесторами, поспілкуватися з ними на рівних та отримати поради щодо розвитку власних проєктів.

В ході Hey, Pitches! інвестори та експерти проводять краш-тести проєктів, дають фідбек і разом із засновниками знаходять слабкі місця і точки зростання стартапів. Ініціаторами проєкту виступили венчурні фонди Adventures Lab та Flyer One Ventures.

Про те, як влаштований проєкт і хто приходить на Hey, Pitches!, розповіли засновник Adventures Lab Руслан Тимофєєв та керуючий партнер фонду Андрій Криворчук.

Ідея "антіпітчінгу"

Подивившись на назву проєкту, може скластися враження, що він присвячений пітчингу. Андрій Криворчук стверджує – проєкт абсолютно про інше. Суть Hey, Pitches! розкриває історія створення проєкту.

Мінімум половину свого робочого часу керівники фонду Adventures Lab виділяють на роботу з портфельними компаніями: проводять регулярні зустрічі з фаундерами, дають фідбеки, обговорюють проблеми, краш-тестують гіпотези. Часто в ході такого спілкування народжуються чудові ідеї, знаходяться нетривіальні рішення проблем – бізнес отримує реальний прискорювач зростання, про що неодноразово говорили самі фаундери.

У певний момент ми дійшли висновку, що хочемо бути корисними не тільки нашим портфельним компаніям, в які інвестуємо, а й усій екосистемі. Так з'явилася ідея допомагати іншим фаундерам. Ми вирішили щомісяця відбирати лімітовану кількість проєктів і в форматі живого спілкування обговорювати їхні проблеми, виклики і бізнес-ідеї,

– пояснює Криворчук.

Таким чином, соціальний проєкт Hey, Pitches! став протилежністю пітчингу – "антіпітчінгом". Протягом місяця команда Adventures Lab збирає заявки на участь від стартапів, відбирає до 10 найбільш цікавих і запрошує їх на зустріч. В рамках Hey, Pitches! Фаундери можуть ставити інвесторам і топовим підприємцям будь-які питання.

"Ми перші на ринку, хто заявляє: "нам не потрібно пітчити!". Приходьте до нас, щоб по-партнерськи розповісти про свій стартап та попросити поради", – говорить Криворчук.

Перша сесія Hey, Pitches! відбулася у серпні 2021 року. В рамках одного тижня з моменту анонсу заходу надійшло більше 60 заявок. Організатори відібрали 5 з них і виділили одну годину для спілкування з кожною командою.

Розширення горизонту

Засновник венчурного фонду Adventures Lab Руслан Тимофєєв говорить, що проєкт дає можливість фаундерам побачити свій проєкт чужими очима – виділити головні помилки, недоліки і варіанти їх вирішення.

Часто засновник настільки закоханий в свій стартап, настільки занурений в нього, що він стрімко йде вперед з власним баченням, не помічаючи інших варіантів розвитку, кейсів, помилок, конкурентів і вразливих місць. Наше завдання – розширити цей горизонт, допомогти поглянути на свій проєкт під іншим кутом зору. При цьому ми не даємо готових варіантів вирішення проблеми. Ми розмовляємо, ставимо питання, відповіді на які приводять фаундера до потрібних висновків,

– говорить Руслан Тимофєєв.

Сесії Hey, Pitches! проходять у Києві один раз на місяць. Інвестори та експерти виділяють цілий день на спілкування з командами проєктів, які подали заявку. За словами засновника Adventures Lab, учасниками стають фаундери з усієї України.

"До нас приходять найрізноманітніші проєкти. Найчастіше це стартапи, що створюють софт і додатки, рідше – хардварне обладнання. Близько 70% учасників Hey, Pitches! – команди на стадії MVP. Частина, що залишилася, припадає на вже запущені і генеруючі дохід бізнеси. Такі команди найбільше цікавляться тим, як правильно протестувати продукт, аудиторію, яким чином вивести продукт на ринок, отримати фінансування, налаштувати монетизацію і масштабувати свій проєкт", – розповідає Руслан Тимофєєв.

Краш-тест у неформальній обстановці

Один з учасників проєкту, СЕО Pavooq Євген Береза ​​розповів, що краш-тест, проведений експертами Hey, Pitches! дозволив виявити критичні недоліки стартапа:

"Hey, Pitches! Став для нас по суті першою офлайновою презентацією Pavooq. Наш стартап не скрізь відповідав усім критеріям. Але завдяки експертам, які провели краш-тест проєкту, ми змогли розглянути його з іншого боку. На Hey, Pitches! Нам вказали на недоліки та критичні прогалини, над усуненням яких ми зараз працюємо. Також ми отримали відповіді на наші запитання, що стосуються практичних моментів розвитку стартапу в майбутньому".

Pavooq – це онлайн-платформа для дослідження і аналізу взаємодії людей в робочих месенджерах, електронних листах та інших засобах спілкування.

Засновники стартапу Zeely теж були учасниками однієї з перших сесій Hey, Pitches! Zeely – це мобільний додаток для створення комерційних веб-сайтів і збільшення онлайн-продажів. Команда проєкту вирішує проблему підприємців з країн, що розвиваються, де смартфон – єдина точка доступу населення в інтернет, а комп'ютерів критично не вистачає. СЕО проєкту Ярослав Самойлюк розповідає:

"Відвідали з командою зустріч з експертами Hey, Pitches! Нам сподобався формат, рівень і якість експертизи, розбір, поставлені нам питання, рекомендації. Але головне – неформальна обстановка. Це не менторство в класичному значенні, а "антіменторство": тебе в процесі бесіди самого підводять до потрібних відповідей. Як на мене, ще ніхто в Україні не робив нічого подібного. Можливо, варто в майбутньому додати в проєкт Hey, Pitches! складання декомпозиції по конкретним KPI для стартапу, але на це, зрозуміло, буде потрібно більше часу. Щиро дякуємо експертам за приділений час та увагу".

Схожими враженнями поділився СЕО компанії Jiffsy Віталій Сидоренко. Команда займається розробкою мобільних вітрин в стилі TikTok для фешн e-коммерсу на Shopify, аби підвищити продажі з мобільних пристроїв.

"Отримали все, що нам обіцяли і навіть більше. Вийшла хороша, чесна розмова з розгорнутим фідбеком по продукту і нашим планам. За столом були представники фондів, бізнес-ангели, представник акселератора. Було цікаво почути думку кожного з цих груп, – поділився засновник Jiffsy, – До зустрічі ми заповнювали анкету, відповідали на питання про нашу компанію і склали свій список питань. Це теж було класно, тому що ми не втрачали час на самій зустрічі і відразу перейшли до справи".

За словами Сидоренка, зустріч перевершила очікування проєкту – завдяки Hey, Pitches! Jiffsy вступив у переговори з бізнес-ангелами і пройшов відбір у Startup Wise Guys, інвестиційний директор якого – Олександра Балкова – входить в число експертів Hey, Pitches!.

Коли фаундери стоять на початку шляху, а їхній продукт ще не завоював багатомільйонну аудиторію, їм вкрай необхідні підтримка, чесний фідбек, розуміння і усунення вразливих сторін, варіанти розвитку бізнес-моделі. Hey, Pitches! – та платформа, де засновники стартапів отримають ці складові майбутнього успіху і мотивацію розвивати свій бізнес.