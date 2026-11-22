Міф про щедрий "подарунок" на честь трьохсотріччя Переяславської ради десятиліттями затьмарював сувору історичну реальність. Насправді ж у 1954 році радянське керівництво передало Крим Українській РСР не як квітучу здравницю, а як виснажену, знекровлену територію на межі тотального колапсу.

Це рішення було продиктоване суто холодним прагматизмом та географічною логікою. Микита Хрущов просто переклав колосальний тягар відбудови мертвої інфраструктури на плечі київських управлінців та української економіки. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Чому після Другої світової війни Крим перетворився на економічну пустелю?

Щоб зрозуміти справжні мотиви Кремля, варто поглянути на демографічну та економічну статистику початку 1950-х років. Кримський півострів на той момент нагадував випалену землю – мало того, що Друга світова війна залишила по собі руїни, ще й фатального удару економіці регіону завдав сам сталінський режим. У травні 1944 року відбулася жорстока депортація корінного народу – кримських татар, а згодом також вірмен, болгар та греків. Разом із цими людьми півострів втратив багатовіковий досвід ведення унікального посушливого землеробства, гірського садівництва та складної системи водокористування.

Спроба Москви заповнити спорожнілі землі переселенцями з лісистих регіонів РРФСР (переважно з Вологодської, Курської та Воронезької областей) обернулася катастрофою. Нові мешканці, звиклі до геть іншого клімату та ґрунтів, виявилися абсолютно безпорадними перед кримським степом. Вони не вміли вирощувати виноград, не розуміли специфіки тютюнництва і не знали, як утримувати у належному стані крихкі зрошувальні канали.

До 1953 року сільське господарство Криму фактично померло – врожайність впала до критичного мінімуму, площі садів скоротилися вдвічі, а більшість сіл стояли напівзруйнованими. При тому Російська РФСР, у складі якої тоді перебував Крим, виявилася фінансово та логістично неспроможною утримувати цей ізольований від неї регіон. Півострів перетворився на чорну діру, яка поглинала дотації, але не давала жодного результату. Економічна криза вимагала негайного та радикального рішення.

До 1954 року Крим був руїною – чому його віддали Україні: дивіться відео otaman2014

Як будівництво Північнокримського каналу змусило Москву змінити кордони?

Головним каталізатором передачі Криму стала вода. Без масштабного штучного зрошення степовий Крим був приречений на деградацію, і єдиним можливим джерелом порятунку був Дніпро, а єдиним життєздатним проєктом — будівництво колосального Північнокримського каналу, який мав брати початок від Каховського водосховища.

З погляду бюрократичної машини управління таким гігантським інфраструктурним проєктом, що перетинає кордони двох республік, було б кошмаром, тож передача півострова під юрисдикцію Києва була актом вищої адміністративної доцільності. Указ Президії Верховної Ради СРСР від 19 лютого 1954 року прямо вказував на "спільність економіки, територіальну близькість та тісні господарські й культурні зв'язки між Кримською областю та Українською РСР". Це була не поезія, а суха констатація факту – Крим є природним продовженням південноукраїнських степів.

Микита Хрущов, який на той час консолідував владу після смерті Сталіна, чудово знав потенціал української економіки. Передавши Крим, Москва зобов'язала Київ профінансувати, спроєктувати та побудувати Північнокримський канал коштом власних ресурсів, відриваючи гроші від повоєнної відбудови самої України.

Українські інженери, українські будівельники та українські гроші мали перетворити солоні пустки на родючі землі. Тобто цілком очевидно, що акт 1954 року був не подарунком, а жорстким директивним перекладанням відповідальності за порятунок регіону, який російська адміністрація довела до стану абсолютної економічної руїни.