Это решение было продиктовано исключительно холодным прагматизмом и географической логикой. Никита Хрущев просто переложил колоссальное бремя восстановления разрушенной инфраструктуры на плечи киевских управленцев и украинской экономики. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

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Почему после Второй мировой войны Крым превратился в экономическую пустыню?

Чтобы понять истинные мотивы Кремля, стоит взглянуть на демографическую и экономическую статистику начала 1950-х годов. Крымский полуостров в тот момент напоминал выжженную землю – мало того, что Вторая мировая война оставила после себя руины, так еще и фатальный удар по экономике региона нанес сам сталинский режим. В мае 1944 года произошла жестокая депортация коренного народа – крымских татар, а впоследствии также армян, болгар и греков. Вместе с этими людьми полуостров лишился многовекового опыта ведения уникального засушливого земледелия, горного садоводства и сложной системы водопользования.

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Попытка Москвы заполнить опустевшие земли переселенцами из лесистых регионов РСФСР (преимущественно из Вологодской, Курской и Воронежской областей) обернулась катастрофой. Новые жители, привыкшие к совершенно иному климату и почвам, оказались совершенно беспомощными перед крымской степью. Они не умели выращивать виноград, не понимали специфики табаководства и не знали, как поддерживать в надлежащем состоянии хрупкие оросительные каналы.

К 1953 году сельское хозяйство Крыма фактически умерло – урожайность упала до критического минимума, площади садов сократились вдвое, а большинство сел стояли полуразрушенными. При этом Российская СФСР, в состав которой тогда входил Крым, оказалась финансово и логистически неспособной содержать этот изолированный от нее регион. Полуостров превратился в черную дыру, поглощавшую дотации, но не дававшую никакого результата. Экономический кризис требовал немедленного и радикального решения.

К 1954 году Крым был руиной – почему его отдали Украине: смотрите видео otaman2014

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Как строительство Северо-Крымского канала заставило Москву изменить границы?

Главным катализатором передачи Крыма стала вода. Без масштабного искусственного орошения степной Крым был обречен на деградацию, и единственным возможным источником спасения был Днепр, а единственным жизнеспособным проектом – строительство колоссального Северо-Крымского канала, который должен был брать начало от Каховского водохранилища.

С точки зрения бюрократической машины управление таким гигантским инфраструктурным проектом, пересекающим границы двух республик, было бы кошмаром, поэтому передача полуострова под юрисдикцию Киева была актом высшей административной целесообразности. Указ Президиума Верховной Рады СССР от 19 февраля 1954 года прямо указывал на "общность экономики, территориальную близость и тесные хозяйственные и культурные связи между Крымской областью и Украинской ССР". Это была не поэзия, а сухое констатирование факта – Крым является естественным продолжением южноукраинских степей.

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Никита Хрущев, который к тому времени консолидировал власть после смерти Сталина, прекрасно знал потенциал украинской экономики. Передав Крым, Москва обязала Киев профинансировать, спроектировать и построить Северо-Крымский канал за счет собственных ресурсов, отвлекая средства от послевоенного восстановления самой Украины.

Украинские инженеры, украинские строители и украинские деньги должны были превратить соленые пустоши в плодородные земли. То есть совершенно очевидно, что акт 1954 года был не подарком, а жестким директивным перекладыванием ответственности за спасение региона, который российская администрация довела до состояния абсолютной экономической разрухи.