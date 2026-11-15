Чтобы оправдать этот беспрецедентный акт геноцида, сталинская пропаганда создала циничный миф о массовом коллаборационизме целой нации во время немецкой оккупации. Однако истинная причина крылась вовсе не в вымышленной измене, а в геополитических паранойях Кремля и желании этнически зачистить полуостров. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

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Почему миф о массовом сотрудничестве крымских татар с нацистами противоречит историческим фактам?

Когда осенью 1941 года 11-я армия Вермахта под командованием Эриха фон Манштейна оккупировала Крымский полуостров, местное население оказалось между двумя жестокими тоталитарными режимами. Советская историография десятилетиями утверждала, что крымские татары чуть ли не в полном составе перешли на сторону врага, встречая нацистов цветами и хлебом с солью. Эта пропагандистская иллюзия разбивается об элементарную математику и задокументированные факты – обвинение в тотальной измене игнорирует то, что более 20 тысяч крымских татар в это же время героически сражались против нацизма в рядах Красной армии.

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Ярким доказательством красной лжи является фигура Амет-Хана Султана – выдающегося аса из Алупки, который совершил 603 боевых вылета, лично сбил 30 вражеских самолетов и дважды заслужил звание Героя Советского Союза. Пока он ежедневно рисковал жизнью в небе, уничтожая нацистскую авиацию, советская власть клеймила его народ как врагов, выселяя из родного Крыма в товарных вагонах даже тех матерей, которые ждали своих сыновей-героев с фронта.

1944 – депортация крымских татар: смотрите видео IstoriyaBezMifiv

Немецкие оккупационные власти действительно создавали так называемые батальоны самообороны (Schuma), в которые привлекали местных жителей для охраны объектов и борьбы с партизанами. Однако количество реальных коллаборационистов было ничтожным в масштабах всего этноса и не превышало аналогичных показателей среди других народов, оказавшихся под оккупацией на территории Восточной Европы. Более того, вступление в эти вооруженные формирования чаще всего было не актом идеологической поддержки Адольфа Гитлера, а отчаянной попыткой защитить свои дома от советских партизан.

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А те нередко относились к крымским татарам с открытой враждебностью, грабили села, отбирали последние припасы и проводили жестокие карательные рейды против мирного населения. Но Сталину на все это было безразлично – диктатору нужен был удобный козел отпущения, и он выбрал целый народ на эту роль, искусно превратив сложную трагедию выживания в условиях оккупации в удобный миф о "врожденной склонности к предательству". И вот эта масштабная ложь стала идеальной дымовой завесой для реализации гораздо более мрачного плана, который диктатор вынашивал годами.

Какова была истинная цель депортации и как Кремль пытался стереть память о целом этносе?

Настоящие мотивы депортации, начавшейся на рассвете 18 мая 1944 года и которую крымские татары называют Сюргюнлик (изгнание), лежали исключительно в плоскости имперской геополитики, а не военной справедливости. В конце Второй мировой войны Иосиф Сталин серьезно готовился к возможному вооруженному конфликту с Турцией за контроль над стратегически важными черноморскими проливами Босфор и Дарданеллы, поэтому маниакально стремился "зачистить" приграничные регионы от любых этнических групп, имевших исторические, культурные или религиозные связи с потенциальным противником.

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Крымских татар – тюркоязычный народ и коренное население стратегически важнейшего полуострова – параноидальное руководство Кремля воспринимало как потенциальную "пятую колонну". А их депортация стала жестокой "превентивной" этнической чисткой, цинично замаскированной под наказание за вымышленные коллективные преступления.

Сталинский террор в Крыму – как Россия уничтожала крымских татар и их культуру: смотрите видео uttoronto

Выполнение этого бесчеловечного приказа поручили войскам НКВД под непосредственным руководством Лаврентия Берии. Более 32 тысяч вооруженных до зубов силовиков загнали около 200 тысяч стариков, женщин и детей в переполненные, грязные товарные вагоны, ведь большинство взрослых мужчин в это время все еще проливали кровь на фронте. Эти поезда быстро превратились в передвижные гробы – от невыносимой жажды, голода, удушья и инфекционных болезней во время многодневной перевозки и в первые годы жизни в спецпоселениях Узбекистана и Урала погибло около 46% всего депортированного населения.

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Но физического уничтожения Москве оказалось недостаточно, поэтому сразу после выселения советская власть приступила к тотальному стиранию самой памяти о коренном народе. Тысячи исторических крымскотатарских топонимов были заменены на безликие российские названия, старинные мечети превращали в склады или клубы, а древние кладбища безжалостно равняли с землей бульдозерами.

Даже после формальной реабилитации в 1967 году крымским татарам было категорически запрещено возвращаться домой вплоть до самого распада СССР. Это ужасное преступление оставило глубокую рану, которая кровоточит и сегодня, напоминая всему миру о том, как государственная пропаганда способна превратить абсолютную ложь в оружие массового уничтожения.