Як Іспанія втратила майже всі американські колонії через одну помилку короля і підступ Наполеона

Королівство Іспанія разом зі своїми американськими володіннями 300 років здавалося чимсь мало не вічним та всесильним. Аж раптом імперія, "над якою ніколи не заходить сонце", розтанула всього за одне криваве десятиліття.

Як же так сталося, і головне – чому настільки швидко? 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Чому Іспанія почала втрачати Америку?

Упродовж 3 століть Іспанська імперія в Америці, що простягалася від туманних лісів Каліфорнії до крижаних скель Вогняної Землі, здавалася непорушним монолітом, скріпленим католицизмом, бюрократією та абсолютною владою монарха. Проте й сьогодні, у 2026 році, за рівно двісті років із моменту падіння останніх іспанських форпостів у Південній Америці (фортеці Кальяо у Перу та архіпелагу Чилое у Чилі у 1826), історики досі вражені від безпрецедентної швидкості її краху.

Щоб зрозуміти цей тектонічний зсув, варто відкинути міф про те, що Латинська Америка прокинулася одного ранку з бажанням незалежності – вона визрівала у тиші тривалий час. Проте одного ранку дійсно сталося дещо важливе – у справи Америки втрутився Наполеон Бонапарт.

І ось на якому тлі це сталося. Іспанські колонії довго насолоджувалися певною автономією. Мадрид далеко, океан широкий, і місцеві еліти – креоли (нащадки іспанців, народжені в Америці) – спокійно керували своїми землями, купуючи посади та ігноруючи невигідні королівські укази за принципом "підкоряюся, але не виконую". Але у другій половині XVIII століття іспанська династія Бурбонів вирішила "модернізувати" імперію.

Мадрид різко збільшив податки, запровадив жорсткі монополії на тютюн та алкоголь, і почав систематично витісняти креолів з високих посад у судах, армії та церкві. А на їхнє місце присилали іспанців із метрополії, які ставилися до місцевих із неприхованою зверхністю. Креоли, які володіли шахтами, гасієндами та величезними статками, раптом відчули себе громадянами другого сорту у власному домі.

Чому стався колапс Іспанської імперії: дивіться відео Knowledgia

Економіка зростала, але чималу частку плодів цього викачували до Європи для фінансування нескінченних іспанських війн. Тож і не дивно, що Америка перетворилася на порохову діжку, якій бракувало лише детонатора. І той з'явився.

Як Наполеон підманув Іспанію?

У 1808 році Наполеон Бонапарт здійснив один із найбільш віроломних кроків у європейській історії. Під приводом проходу військ до Португалії він ввів армію в Іспанію, заманив іспанського короля Карла IV та його сина Фердинанда VII до французького міста Байонна і змусив їх обох зректися престолу. На іспанський трон Наполеон посадив свого брата Жозефа.

Для Іспанської Америки це був не просто політичний шок, а екзистенційна криза, що зруйнувала саму правову основу імперії. Річ у тім, що американські колонії не належали іспанській нації – вони були особистим володінням Корони. Але що робити, коли короля немає? Коли він у полоні, а на троні сидить французький узурпатор?

Тут на сцену вийшла давня філософська концепція Pactum Translationis, розроблена ще у XVI столітті єзуїтом Франсіско Суаресом. Вона стверджувала: якщо монарх зникає або стає тираном, суверенітет автоматично повертається до народу. Саме ця юридична лазівка пояснює феномен синхронності повстань у 1810 році, коли до Америки дійшли новини про те, що французи захопили майже всю Іспанію.

Синхронність розпаду Іспанської імперії, до слова, дійсно вражає. У світі без телеграфу, інтернету чи навіть регулярної пошти новини місяцями перетинали Атлантику вітрильниками. Проте щойно звістка про крах Іспанії досягла портів Америки, реакція була миттєвою і майже ідентичною.

Як відбувалися революції у Латинській Америці: дивіться відео crashcourse

19 квітня 1810 року міська рада Каракаса (нині Венесуела) скидає іспанського генерал-капітана і створює Верховну Хунту. 25 травня те саме відбувається у Буенос-Айресі (нині Аргентина), 20 липня вибухає Богота (Колумбія), 18 вересня – Сантьяго-де-Чилі. 16 вересня у Мексиці священник Мігель Ідальго пробив у дзвони своєї церкви знаменитий "Клич Долорес", підіймаючи на повстання десятки тисяч індіанців та метисів.

Спочатку хунти не проголошували незалежність, а клялися у вірності полоненому королю Фердинанду VII. Вони стверджували, що беруть владу лише для того, щоб зберегти ці землі для законного монарха і не віддати їх французам. Але – відчувши смак самоврядування, скасувавши ненависні торгівельні монополії та відкривши порти для британських кораблів, креольські еліти швидко зрозуміли, що вороття до старого порядку вже не буде.

Яку фатальну помилку зробив король і де була точка неповернення?

Якби Іспанія проявила гнучкість, імперію, можливо, вдалося б трансформувати у співдружність – коли у 1814 році Наполеон зазнав поразки, а Фердинанд VII повернувся на трон. Та замість того щоб подякувати американським підданим за вірність, король скасував ліберальні реформи й вирішив потопити у крові автономістські рухи.

Він відправив до Америки велику експедиційну армію під командуванням жорстокого генерала Пабло Морільйо, і почалася доба терору. Іспанські війська розстрілювали інтелектуалів у Боготі, конфісковували майно креолів у Каракасі, відновлювали інквізицію тощо. Та ефект був протилежним бажаному – безкомпромісність Мадрида знищила будь-яку лояльність місцевих.

Війна набула тотального, навіть апокаліптичного характеру – цілі міста були вирізані, економіка зруйнована, а плантації спалені. У Венесуелі Сімон Болівар дозволив убивати будь-якого іспанця, який не підтримує незалежність, ба й інші лідери революцій почали мислити жорстко і континентальними масштабами.

Повна історія Іспанської імперії: дивіться відео medievil_arthas

На півдні аргентинський генерал Хосе де Сан-Мартін у 1817 році провів свою армію через засніжені перевали на висоті понад 4000 метрів – цей подвиг, як місцеві вважають, перевершує знаменитий перехід Ганнібала через Альпи. Аргентинці вдарили по іспанцях у Чилі, звільнили цю країну, а потім побудували флот і вирушили морем у серце іспанської влади – Перу.

Тим часом на півночі Сімон Болівар у 1819 році здійснив геніальний маневр – перетнув затоплені рівнини річки Ориноко та крижані Анди, щоб несподівано вдарити по іспанцях при Бояці. Так він звільнив сучасну Колумбію, а звідти рушив на південь, звільняючи ще й Венесуелу та Еквадор.

Варто знати: у Мексиці розігрався абсолютно інший сценарій. Там місцеві консервативні еліти та церква роками успішно придушували народні повстання. І лише після того, як у 1820 році у самій Іспанії відбулася ліберальна революція, мексиканські консерватори вирішили відокремитися – просто злякавшись, що "ліберальна зараза" з метрополії знищить їхні привілеї.

Ці два американські герої зустрілися у липні 1822 року у порту Гуаякіль. Сан-Мартін, позбавлений політичних амбіцій, передав свою армію Болівару, і тому залишилося завдати лише останнього удару. І от 9 грудня 1824 року на високогірному плато Аякучо у Перу війська під командуванням соратника Болівара Антоніо Хосе де Сукре розгромили останню велику іспанську армію віцекороля Хосе де ла Серни.

Коли іспанські генерали підписували капітуляцію, вони ставили крапку в історії, що тривала понад 300 років. До 1826 року, коли впали останні гарнізони у Кальяо та на острові Чилое, від гігантської імперії в Америці в Іспанії залишилися лише Куба та Пуерто-Рико. За якийсь десяток років активних бойових дій величезний континент перетворився на мозаїку нових, незалежних, але глибоко травмованих війною держав.