Жорстока правда про кінець епохи самураїв: що змусило Японію знищити легендарну касту воїнів

Протягом століть образ самурая був невіддільним від самої сутності Японії. Воїн у витончених обладунках, чий меч вважали продовженням його душі, став символом честі, відданості та бездоганної дисципліни. Проте в другій половині XIX століття ця могутня каста, яка керувала країною близько 700 років, була знищена.

І знищили її не іноземні загарбники, а сама японська держава. Чому ж Країна висхідного сонця так різко і безжально відрізала своє самурайське минуле, наче уражену гангреною кінцівку? 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Екзистенційний шок: що змусило Японію "прокинутися"?

Спробуємо перенестися у липень 1853 року. Тоді у бухту Едо (нині Токіо) увійшла ескадра американського комодора Метью Перрі. Його парові фрегати, які японці з жахом прозвали "курофуне" (чорні кораблі), вивергали густий дим і були озброєні гарматами Пексана. Це був не лише дипломатичний візит – а цілий ультиматум. Західний світ, озброєний індустріальною революцією, вимагав від Японії відкрити свої порти після понад 2 століть добровільної ізоляції (політики сакоку).

Для самурайського уряду, сьогунату Токугава, це стало моментом істини. Японська еліта чудово знала про долю сусіднього Китаю, який був принижений і розшматований європейськими державами під час Опіумних війн. Самураї, чия військова тактика і зброя застигли на рівні XVII століття, раптом усвідомили свою абсолютну безпорадність перед західним імперіалізмом. Катана, якою б гострою вона не була, не могла розрубати гарматне ядро. Ось так Японія постала перед вибором – модернізуватися або стати колонією.

Проте військова відсталість була лише вершиною айсберга – справжня причина загибелі самураїв ховалася в економіці. До середини XIX століття самураї становили близько 5 чи 6 відсотків населення країни (десь 2 мільйони людей разом із родинами). Згідно із законами сьогунату, вони не мали права займатися землеробством чи комерцією, а єдиним джерелом доходу у них була фіксована стипендія, яку виплачували рисом.

Але ж економіка Японії давно перейшла на гроші. Вартість рису коливалася, а потреби зростали. Більшість самураїв нижчого рангу жили у жахливих злиднях, закладаючи свої фамільні мечі та обладунки лихварям і торговцям, які формально належали до найнижчого соціального класу. Самурайство перетворилося на величезний неефективний бюрократичний апарат, який з'їдав левову частку національного бюджету, не приносячи жодної реальної користі державі. Вони стали розкішшю, яку Японія більше не могла собі дозволити.

Як і чому Японія відмовилася від свого самурайського минулого: дивіться відео EdHub_Lasorenko

Хірургічне втручання: як Реставрація Мейдзі змінила Японію?

У 1868 році відбулася Реставрація Мейдзі. Влада повернулася від сьогуна до молодого імператора Муцухіто. Парадоксально, мабуть, але цю революцію очолили самі ж самураї – переважно молоді, амбітні та бідні воїни з південних князівств Сацума і Тьосю. Вони зрозуміли – щоб врятувати Японію, потрібно знищити систему, яка їх породила.

Новий уряд діяв блискавично і безжально. У 1871 році було скасовано систему ханів (феодальних уділів). У 1873 році Японія запровадила загальну військову повинність – відтепер армія формувалася з селян, ремісників і торговців, озброєних сучасними гвинтівками та навчених європейськими офіцерами. Монополія самураїв на військову справу, яка була основою їхньої ідентичності, розлетілася на друзки.

Останній, смертельний удар завдали у 1876 році. Уряд видав едикт Хайторей, який забороняв носити мечі у громадських місцях усім, крім військових і поліцейських. Того ж року держава примусово конвертувала спадкові рисові стипендії в одноразові державні облігації, які швидко знецінилися через інфляцію. У такий спосіб самураїв позбавили і душі (меча), і засобів до існування.

Звісно, така радикальна ампутація минулого не могла минути безболісно. У 1877 році спалахнуло Сацумське повстання під проводом Сайґо Такаморі – людини, яку часто називають "останнім справжнім самураєм". Десятки тисяч розгніваних і знедолених воїнів кинули виклик імператорській армії – це була епічна і трагічна битва між минулим і майбутнім. Повстанців розстріляли з кулеметів Гатлінга та артилерії, а смерть Такаморі поставила криваву крапку в історії самурайства.

Звісно, колишні воїни не зникли безслідно. Вони зняли кімоно, одягнули європейські костюми та стали вчителями, чиновниками, офіцерами нової армії та засновниками могутніх індустріальних корпорацій (дзайбацу), таких як Mitsubishi. Дух бусідо трансформувався, перетворившись із кодексу феодального воїна на ідеологію корпоративної відданості та націоналізму, яка повела Японію у бурхливе XX століття.