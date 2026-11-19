Головний рупор радянської імперії починався не з більшовицького генія, а з банального інтелектуального мародерства. Задовго до того, як газета "Правда" стала офіційним голосом Кремля, її концепцію та назву успішно реалізували геть інші люди, ще й за межами Росії.

Архіви безжально руйнують міф про кришталеву чесність "вождя світового пролетаріату" Володимира Леніна, викриваючи його як безпринципного плагіатора. І вся ця історія, про яку 24 Канал розповість докладніше, розкриває справжнє обличчя більшовицької машини, що будувала свою велич на вкрадених ідеях політичних конкурентів.

Як віденський експеримент перетворився на мішень для більшовицького рейдерства?

У жовтні 1908 року в Женеві дістав нове життя амбітний медійний проєкт, якому судилося змінити світову історію. Лев Троцький, перебуваючи в еміграції, долучився до відродження робітничої газети, яку українська "Спілка" заснувала ще у 1905 і яка вже мала просту, але надзвичайно магнетичну назву – "Правда". Невдовзі редакція перебралася до Львова, а у 1909 – до Відня.

Це видання кардинально відрізнялося від нудних, перевантажених сухою марксистською термінологією листків, які тоді масово видавали російські емігранти. Віденська газета говорила з людьми живою, емоційною та зрозумілою мовою, швидко здобуваючи шалену популярність серед робітничого класу.

Цей безпрецедентний успіх був би абсолютно неможливим без потужної логістичної та фінансової підтримки українських публіцистів та активістів. Ключову роль продовжила грати "Спілка" (Українська соціал-демократична спілка) – саме її діячі, які мали глибоко законспіровану та розгалужену мережу контактів, забезпечили перші критично важливі транші фінансування та організували надзвичайно складні контрабандні маршрути.

Через Галичину, яка тоді входила до складу Австро-Угорської імперії, а також через чорноморські порти, свіжі наклади віденської "Правди" таємно переправляли через суворий імперський кордон. І вони безперебійно потрапляли до рук робітників у Києві, Харкові, Катеринославі, Одесі та Петербурзі. Газета стала справжнім хітом підпілля, її зачитували до дірок, передавали з рук у руки, а тиражі постійно зростали.

Троцький разом із колегами створили ідеальний інформаційний продукт свого часу – але їхній тріумф викликав чорну заздрість у Женеві та Парижі, де Володимир Ленін стрімко втрачав контроль над соціалістичним рухом. Замість того щоб створити власну конкурентоспроможну платформу, лідер більшовиків обрав шлях, який сучасні юристи однозначно кваліфікували б як зухвале порушення авторських прав та нахабну крадіжку інтелектуальної власності.

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Чому крадіжка бренду стала першим кроком до тоталітарної монополії на істину?

У січні 1912 року на Празькій конференції більшовики ухвалили стратегічне рішення про створення власної легальної щоденної газети у Петербурзі. У травні того ж року перший номер побачив світ, і на його титульній шпальті великими літерами красувалася вкрадена назва – "Правда". Ясна річ, реакція Троцького на це безпрецедентне політичне нахабство була вибуховою – очільник оригінального видання розлютився до нестями, сприйнявши це як особисту образу та політичний злочин.

Він буквально бомбардував європейських соціалістичних лідерів, а згодом і лідера меншовицької фракції у Державній думі Миколу Чхеїдзе, гнівними листами, відкрито називаючи Леніна та його поплічників "узурпаторами", "паразитами" та "безпринципними мародерами". Троцький справедливо стверджував, що більшовики свідомо вводять в оману довірливих читачів, цинічно експлуатуючи чужий успішний бренд.

Проте Ленін діяв із холодним і безжальним макіавеллівським розрахунком, абсолютно ігноруючи будь-які етичні норми чи товариські домовленості. Привласнивши розкручену назву, більшовики миттєво здобули лояльну аудиторію, яка роками довіряла віденському виданню та українським розповсюджувачам. Тобто це була не просто дрібна суперечка за газетний логотип – а перше успішне рейдерське захоплення інформаційного простору у політичній історії ХХ століття, яке заклало фундамент майбутньої диктатури.

У травні 1912 року, не витримавши наслідків цього зухвалого рейдерства, оригінальна віденська газета припинила існування. Більшовики перехопили добровільні пожертви робітників та мережу розповсюдження, і ленінський клон остаточно монополізував право говорити від імені пролетаріату. Гірка історична іронія тут у тому, що фундамент найпотужнішої радянської пропагандистської машини заклали на відвертій брехні та крадіжці.

Станом на 2026 рік, коли світова академічна спільнота продовжує глибоко переосмислювати механізми зародження тоталітаризму та природи фейкових новин, цей епізод залишається хрестоматійним прикладом інформаційного цинізму. Ленін вкрав не просто популярну газету – він поцупив саму концепцію контролю істини, перетворивши її на зброю масового підкорення, яка згодом десятки років тероризувала половину земної кулі.