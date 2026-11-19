Архивы безжалостно разрушают миф о кристальной честности "вождя мирового пролетариата" Владимира Ленина, разоблачая его как беспринципного плагиатора. И вся эта история, о которой 24 Канал расскажет подробнее, раскрывает истинное лицо большевистской машины, строившей свое величие на украденных идеях политических конкурентов.

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Как венский эксперимент превратился в мишень для большевистского рейдерства?

В октябре 1908 года в Женеве обрел новую жизнь амбициозный медийный проект, которому суждено было изменить мировую историю. Лев Троцкий, находясь в эмиграции, присоединился к возрождению рабочей газеты, которую украинский "Союз" основал еще в 1905 и которая уже носила простое, но чрезвычайно магнетическое название – "Правда". Вскоре редакция переехала во Львов, а в 1909 – в Вену.

Это издание кардинально отличалось от скучных, перегруженных сухой марксистской терминологией листовок, которые тогда массово издавали российские эмигранты. Венская газета обращалась к людям живым, эмоциональным и понятным языком, быстро завоевывая огромную популярность среди рабочего класса.

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Этот беспрецедентный успех был бы совершенно невозможен без мощной логистической и финансовой поддержки украинских публицистов и активистов. Ключевую роль продолжал играть "Союз" (Украинский социал-демократический союз) – именно его деятели, располагавшие глубоко засекреченной и разветвленной сетью контактов, обеспечили первые критически важные транши финансирования и организовали чрезвычайно сложные контрабандные маршруты.

Через Галичину, которая тогда входила в состав Австро-Венгерской империи, а также через черноморские порты свежие тиражи венской "Правды" тайно переправляли через строгую имперскую границу. И они бесперебойно попадали в руки рабочих в Киеве, Харькове, Екатеринославе, Одессе и Петербурге. Газета стала настоящим хитом подполья, ее зачитывали до дыр, передавали из рук в руки, а тиражи постоянно росли.

Троцкий вместе с коллегами создал идеальный информационный продукт своего времени – но их триумф вызвал черную зависть в Женеве и Париже, где Владимир Ленин стремительно терял контроль над социалистическим движением. Вместо того чтобы создать собственную конкурентоспособную платформу, лидер большевиков избрал путь, который современные юристы однозначно квалифицировали бы как вопиющее нарушение авторских прав и наглую кражу интеллектуальной собственности.

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Почему кража бренда стала первым шагом к тоталитарной монополии на истину?

В январе 1912 года на Пражской конференции большевики приняли стратегическое решение о создании собственной легальной ежедневной газеты в Петербурге. В мае того же года вышел первый номер, и на его титульной странице большими буквами красовалось украденное название – "Правда". Разумеется, реакция Троцкого на это беспрецедентное политическое нахальство была взрывной – руководитель оригинального издания пришел в ярость, восприняв это как личное оскорбление и политическое преступление.

Он буквально засыпал европейских социалистических лидеров, а впоследствии и лидера меньшевистской фракции в Государственной думе Николая Чхеидзе, гневными письмами, открыто называя Ленина и его приспешников "узурпаторами", "паразитами" и "беспринципными мародерами". Троцкий справедливо утверждал, что большевики сознательно вводят в заблуждение доверчивых читателей, цинично эксплуатируя чужой успешный бренд.

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Однако Ленин действовал с холодным и безжалостным макиавеллиевским расчетом, абсолютно игнорируя любые этические нормы или товарищеские договоренности. Присвоив раскрученное название, большевики мгновенно обрели лояльную аудиторию, которая годами доверяла венскому изданию и украинским распространителям. То есть это был не просто мелкий спор за газетный логотип – а первый успешный рейдерский захват информационного пространства в политической истории ХХ века, заложивший фундамент будущей диктатуры.

В мае 1912 года, не выдержав последствий этого дерзкого рейдерства, оригинальная венская газета прекратила свое существование. Большевики перехватили добровольные пожертвования рабочих и сеть распространения, и ленинский клон окончательно монополизировал право выступать от имени пролетариата. Горькая историческая ирония здесь заключается в том, что фундамент самой мощной советской пропагандистской машины был заложен на откровенной лжи и краже.

По состоянию на 2026 год, когда мировое академическое сообщество продолжает глубоко переосмысливать механизмы зарождения тоталитаризма и природу фейковых новостей, этот эпизод остается хрестоматийным примером информационного цинизма. Ленин украл не просто популярную газету – он похитил саму концепцию контроля над истиной, превратив ее в оружие массового подчинения, которое впоследствии десятилетиями терроризировало половину земного шара.