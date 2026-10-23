Жила у злиднях і згоди не давала: історія жінки, чиї клітини рятували життя й заробляли мільярди

У 1951 році молода афроамериканка Генрієтта Лакс переступила поріг лікарні Джонса Гопкінса, навіть не підозрюючи, що цей візит назавжди змінить перебіг світової історії медицини. Її тіло стало джерелом першої у світі безсмертної лінії людських клітин, які допомогли подолати поліомієліт, розшифрувати геном та навіть створити вакцини проти COVID-19.

Проте за цим грандіозним науковим тріумфом ховається трагедія експлуатації, адже біоматеріал вилучили без жодної згоди пацієнтки чи її рідних. Поки фармацевтичні гіганти заробляли незліченні статки на її генетичній спадщині, нащадки жінки десятиліттями не могли дозволити собі навіть базового медичного страхування. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Як звичайний візит до лікаря перетворився на чи не наймасштабнішу крадіжку в історії науки?

У січні 1951 року Генрієтта Лакс, 30-річна матір 5 дітей, звернулася до лікарні Джонса Гопкінса у Балтиморі – одного з небагатьох медичних закладів тогочасної сегрегованої Америки, де приймали темношкірих пацієнтів. Її турбував незрозумілий біль, а діагноз пролунав як вирок – агресивна форма плоскоклітинного раку шийки матки. Під час лікування радієм хірург Лоуренс Вортон-молодший, не питаючи дозволу пацієнтки, відрізав два крихітні шматочки її тканин – здорову та уражену пухлиною.

Ці зразки потрапили до лабораторії доктора Джорджа Гея, одержимого ідеєю виростити людські клітини поза організмом. До того часу всі лабораторні культури гинули за кілька днів, перетворюючи дослідження на сізіфову працю, але клітини Генрієтти виявилися справжньою біологічною аномалією. Вони не просто вижили, а почали розмножуватися з шаленою швидкістю, подвоюючи свою кількість кожні 24 години та у такий спосіб фактично утворюючи першу в історії людства "безсмертну" клітинну лінію. Її назвали HeLa – за першими літерами імені та прізвища жінки.

Поки Генрієтта згасала у нестерпних муках і зрештою померла 4 жовтня, її клітини почали свою тріумфальну ходу планетою. Їх пакували у пробірки, розсилали літаками до дослідницьких центрів по всьому світу і навіть відправляли у космос для вивчення впливу невагомості на живі тканини. Завдяки HeLa вірусолог Джонас Солк зміг протестувати свою революційну вакцину проти поліомієліту, врятувавши мільйони дітей від паралічу та смерті.

Ці ж клітини стали міцним фундаментом для відкриття ферменту теломерази, вивчення вірусу папіломи людини (що призвело до створення вакцини проти раку шийки матки), розробки препаратів проти ВІЛ, ліків проти хвороби Паркінсона та створення технології екстракорпорального запліднення. Науковий світ гучно святкував перемогу над природою – але у цьому тріумфальному хорі не було чути голосу родини Лакс. Чоловік та діти Генрієтти навіть не підозрювали, що частина їхньої найріднішої людини продовжує жити, нескінченно ділитися і приносити колосальні прибутки абсолютно чужим людям.

Що варто знати про клітини HeLa та долю Генрієтти Лакс: дивіться відео TEDEd

Чому справедливість для родини Лакс почала відновлюватися лише через сім десятиліть?

Масштаби комерціалізації лінії HeLa вражають уяву – за скромними підрахунками, з 1951 року було вирощено понад 50 мільйонів метричних тонн цих клітин, а кількість наукових патентів, заснованих на них, давно перевищила 11 тисяч. Фармацевтичні та біотехнологічні корпорації заробили на цьому унікальному біоматеріалі мільярди доларів, побудувавши цілі імперії. Проте родина Лакс дізналася про існування HeLa лише випадково у 1973 році, коли вчені почали розшукувати дітей Генрієтти для забору крові, щоб скласти генетичну карту родини.

Це відкриття стало нищівним шоком для сім'ї. Нащадки жінки, чиї клітини стали золотим стандартом світової медицини, жили за межею бідності у Балтиморі, не маючи доступу до якісної охорони здоров'я та змоги оплатити власні медичні рахунки. Ба більше, у 2013 році генетична інформація HeLa була опублікована у відкритому доступі без згоди родичів, що стало ще одним кричущим порушенням їхньої приватності. Злам у цій темній історії відбувся лише у ХХІ столітті – багато в чому завдяки глобальному розголосу, який забезпечила документальна книга Ребекки Склут у 2010 році.

Але юридична справедливість змусила чекати на себе ще довше. У 2023 році родина Лакс, представлена відомим адвокатом з цивільних прав Беном Крампом, досягла історичної мирової угоди з біотехнологічним гігантом Thermo Fisher Scientific. Компанія, яка десятиліттями продавала клітини HeLa, погодилася на конфіденційну фінансову компенсацію, вперше юридично визнавши моральне право нащадків. Цей прецедент запустив ланцюгову реакцію – у 2023 та 2024 роках родина подала нові позови проти інших корпорацій, зокрема Ultragenyx Pharmaceutical, Novartis і Viatris.

Станом на 2026 рік історія Генрієтти Лакс остаточно трансформувала глобальну біоетику. Вона змусила медичну спільноту переглянути жорсткі правила інформованої згоди та визнати, що за кожним лабораторним зразком стоїть жива людина з її невіддільними правами. Генрієтта – більше не безіменний донор чи зручна абревіатура на пробірці, вона визнана світом як невільна співавторка найвидатніших медичних відкриттів сучасності, чия мимовільна жертва нарешті має належну повагу та справедливу правову оцінку.