Жила в нищете и не давала согласия: история женщины, чьи клетки спасали жизни и зарабатывали миллиарды

Однако за этим грандиозным научным триумфом скрывается трагедия эксплуатации, ведь биоматериал был извлечен без какого-либо согласия пациентки или ее родных. Пока фармацевтические гиганты зарабатывали неисчислимые состояния на ее генетическом наследии, потомки этой женщины десятилетиями не могли позволить себе даже базовую медицинскую страховку. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

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Как обычный визит к врачу превратился в едва ли не самую масштабную кражу в истории науки?

В январе 1951 года Генриетта Лакс, 30-летняя мать 5 детей, обратилась в больницу Джонса Хопкинса в Балтиморе – одно из немногих медицинских учреждений тогдашней сегрегированной Америки, где принимали темнокожих пациентов. Ее беспокоила непонятная боль, а диагноз прозвучал как приговор – агрессивная форма плоскоклеточного рака шейки матки. Во время лечения радием хирург Лоуренс Уортон-младший, не спросив разрешения у пациентки, отрезал два крошечных кусочка ее тканей – здоровую и пораженную опухолью.

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Эти образцы попали в лабораторию доктора Джорджа Гея, одержимого идеей вырастить человеческие клетки вне организма. До этого все лабораторные культуры погибали через несколько дней, превращая исследования в сизифов труд, но клетки Генриетты оказались настоящей биологической аномалией. Они не просто выжили, но и начали размножаться с бешеной скоростью, удваивая свое количество каждые 24 часа и тем самым фактически образуя первую в истории человечества "бессмертную" клеточную линию. Ее назвали HeLa – по первым буквам имени и фамилии женщины.

Пока Генриетта угасала в невыносимых мучениях и в итоге скончалась 4 октября, ее клетки начали свое триумфальное шествие по планете. Их упаковывали в пробирки, рассылали самолетами в исследовательские центры по всему миру и даже отправляли в космос для изучения влияния невесомости на живые ткани. Благодаря HeLa вирусолог Джонас Солк смог протестировать свою революционную вакцину против полиомиелита, спасши миллионы детей от паралича и смерти.

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Эти же клетки стали прочным фундаментом для открытия фермента теломеразы, изучения вируса папилломы человека (что привело к созданию вакцины против рака шейки матки), разработки препаратов против ВИЧ, лекарств от болезни Паркинсона и создания технологии экстракорпорального оплодотворения. Научный мир громко праздновал победу над природой – но в этом триумфальном хоре не слышался голос семьи Лакс. Муж и дети Генриетты даже не подозревали, что часть их самого родного человека продолжает жить, бесконечно делиться и приносить колоссальные прибыли совершенно чужим людям.

Что стоит знать о клетках HeLa и судьбе Генриетты Лакс: смотрите видео TEDEd

Почему справедливость для семьи Лакс начала восстанавливаться лишь спустя семь десятилетий?

Масштабы коммерциализации линии HeLa поражают воображение – по скромным подсчетам, с 1951 года было выращено более 50 миллионов метрических тонн этих клеток, а количество научных патентов, основанных на них, давно превысило 11 тысяч. Фармацевтические и биотехнологические корпорации заработали на этом уникальном биоматериале миллиарды долларов, построив целые империи. Однако семья Лакс узнала о существовании HeLa лишь случайно в 1973 году, когда ученые начали разыскивать детей Генриетты для взятия крови, чтобы составить генетическую карту семьи.

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Это открытие стало сокрушительным шоком для семьи. Потомки женщины, чьи клетки стали золотым стандартом мировой медицины, жили за чертой бедности в Балтиморе, не имея доступа к качественному здравоохранению и возможности оплачивать собственные медицинские счета. Более того, в 2013 году генетическая информация HeLa была опубликована в открытом доступе без согласия родственников, что стало еще одним вопиющим нарушением их права на неприкосновенность частной жизни. Перелом в этой мрачной истории произошел лишь в XXI веке – много в чем благодаря глобальному резонансу, который обеспечила документальная книга Ребекки Склут 2010 года.

Но правосудие заставило себя ждать еще дольше. В 2023 году семья Лакс, представленная известным адвокатом по гражданским правам Беном Крампом, достигла исторического мирового соглашения с биотехнологическим гигантом Thermo Fisher Scientific. Компания, десятилетиями продававшая клетки HeLa, согласилась на конфиденциальную финансовую компенсацию, впервые юридически признав моральное право потомков. Этот прецедент вызвал цепную реакцию – в 2023 и 2024 годах семья подала новые иски против других корпораций, в частности Ultragenyx Pharmaceutical, Novartis и Viatris.

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К 2026 году история Генриетты Лакс окончательно изменила глобальную биоэтику. Она заставила медицинское сообщество пересмотреть жесткие правила информированного согласия и признать, что за каждым лабораторным образцом стоит живой человек с его неотъемлемыми правами. Генриетта – уже не безымянный донор или удобная аббревиатура на пробирке, она признана миром как невольная соавторка самых выдающихся медицинских открытий современности, чья неосознанная жертва наконец-то получила должное уважение и справедливую правовую оценку.