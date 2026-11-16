Республіка під чорним прапором: як холодноярці роками били більшовиків навіть після падіння УНР

Коли армії УНР відступили під нищівним тиском куди більших сил червоних, боротьба за незалежність не згасла. Вона трансформувалася, перемістившись у густі прадавні ліси Центральної України – саме там, серед ярів та хащ сучасної Черкащини, виник унікальний військово-політичний феномен та один із найзапекліших рухів опору ХХ століття.

Під чорним прапором із вишитим сріблом гаслом "Воля України або смерть" тисячі місцевих селян, інтелігентів та колишніх офіцерів викували автономну державу в державі, Холодноярську республіку, яка зухвало кидала виклик червоній окупації впродовж майже 4 років. Їхній лютий відчайдушний спротив перетворився на криваву рану для всього більшовицького режиму, змушуючи той знімати з фронтів елітні дивізії для боротьби зі звичайними, але незламними хліборобами. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Чому тисячі селян проміняли плуг на гвинтівку та створили власну державу у лісі?

У 1919 році, коли політична мапа Східної Європи хаотично перекроювалася після завершення Першої світової війни, більшовицький уряд запровадив жорстоку доктрину "воєнного комунізму". Саме тотальна реквізиція продовольства, сумнозвісна продрозкладка, стала тим невідворотним каталізатором, який перетворив аполітичних українських хліборобів на безжальних і мотивованих воїнів.

Епіцентром масштабного збройного спротиву став старовинний Мотронинський монастир, навколо якого розкинувся реліктовий лісовий масив Холодного Яру з його складною системою ярів та природних схованок. Саме в цій природній цитаделі брати Чучупаки (місцеві вчителі, які пройшли криваве горнило Великої війни та здобули офіцерський досвід) зуміли організувати не просто розрізнений партизанський загін, а повноцінну й надзвичайно ефективну військову адміністрацію.

На піку своєї могутності Холодноярська республіка охоплювала понад два десятки великих сіл і могла у найкоротші терміни мобілізувати до 15 тисяч добре озброєних бійців. Високий рівень їхньої внутрішньої організації вражав – це була чітко структурована армія з власним генеральним штабом, розгалуженою мережею розвідки, польовими шпиталями та миттєвою системою оповіщення через церковні дзвони.

Вони йшли у бій під чорним прапором, що символізував абсолютну безкомпромісність та готовність пожертвувати життям заради свободи. Не дивно, що для червоного керівництва Холодний Яр став справжнім логістичним жахом, адже мобільні кінні загони повстанців постійно контролювали ключові залізничні вузли, пускали під укіс бронепоїзди та перерізали життєво важливі лінії постачання ворожої армії.

Ліс перетворився на неприступну зелену фортецю руху опору, де важка артилерія та регулярна кавалерія більшовиків миттєво втрачали будь-яку тактичну перевагу, стаючи легкими мішенями для влучних снайперів та невловних диверсійних груп. Саме ця невразливість повстанців у відкритому бою змусила ворога шукати інші, набагато підступніші шляхи для їхнього знищення.

Найважливіше про феномен та історію Холодного Яру: дивіться відео

Як червона імперія зламала опір Холодного Яру, який не могли здолати регулярні війська?

До кінця 1920 та початку 1921 року, після підписання Ризького мирного договору, який де-факто завершив польсько-радянську війну, геополітична ситуація на континенті кардинально змінилася. Звільнивши колосальні військові ресурси із західного фронту, Володимир Ленін та Лев Троцький кинули проти холодноярців цілі армійські корпуси. Проте навіть ці загартовані у боях регулярні частини зазнавали нищівних, ганебних поразок у густих та добре знайомих повстанцям хащах.

Зрозумівши, що прямий військовий штурм лісової республіки є абсолютно марним і призводить лише до катастрофічних втрат, червоне командування змінило стратегію, перейшовши до методів масового терору та глибоких психологічних спецоперацій. Каральні загони ЧК почали безжально застосовувати тактику випаленої землі – вони масово брали у заручники родини повстанців, показово розстрілювали кожного десятого мешканця лояльних до республіки сіл та конфісковували абсолютно все продовольство, свідомо створюючи штучний смертоносний голод.

Проте остаточним ударом для повстанців стало не це і не перевага у вогневій міці, а надзвичайно підступна агентурна гра. Створивши майстерну ілюзію – фіктивну "Чорноморську повстанську групу" – агенти ЧК заманили ключових холодноярських отаманів на фальшивий таємний з'їзд. Їм обіцяли масштабну координацію дій для загальнонаціонального повстання та суттєву військову підтримку з боку європейських держав. Восени 1922 року, повіривши у цю майстерно сфабриковану легенду, лідерів спротиву підступно заарештували у засідці без жодного пострілу.

Фінальний акорд цієї епопеї пролунав 9 лютого 1923 року у похмурих стінах Лук'янівської в'язниці у Києві. Засуджені до страти отамани підняли відчайдушне повстання, голіруч захопили зброю в охоронців і прийняли свій останній героїчний бій, категорично відмовившись здаватися катам живими. Їхня безпрецедентна боротьба десятиліттями залишалася прихованою від світової спільноти за щільною залізною завісою радянської цензури, проте сьогодні вже беззаперечно визнана міжнародними академічними колами як один із найяскравіших і найдраматичніших прикладів антитоталітарного спротиву в історії Європи.