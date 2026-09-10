Проте постріли Гаврила Принципа у Сараєві запустили невідворотний механізм імперського самознищення, який усього за 4 роки стер з політичної карти світу держави, що будували століттями. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Чи могла військова міць врятувати Романових та Гогенцоллернів від колапсу?

У результаті Першої світової війні великі імперії впали – і не лише через нищівні зовнішні удари, а й через фатальну внутрішню крихкість, яку безжально оголила індустріальна м'ясорубка. До анатомії тотальної війни жодна з монументальних автократій не була готова концептуально.

Російська імперія вступила у конфлікт з колосальним демографічним ресурсом, але і з катастрофічно відсталою логістикою та інфраструктурою. Крах царату був зумовлений не стільки поразками на фронті, скільки абсолютним колапсом тилу.

Коли взимку 1916 – 1917 років транспортна система Росії остаточно паралізувалася, а у Петрограді спалахнули хлібні бунти, багатовікова містика царської влади розвіялася як дим. Микола II втратив контроль над армією та столицею, що призвело до Лютневої революції, а згодом і до радикального більшовицького перевороту, який поховав імперію під кривавими руїнами громадянської війни.

Німецька імперія, на відміну від російської, мала блискучу індустріальну базу та об'єктивно найефективнішу армію у світі – проте Гогенцоллерни стали жертвами власної тотальної мілітаризації. Фактична військова диктатура генералів Пауля фон Гінденбурга та Еріха Людендорфа виснажила націю дощенту.

Також жорстка британська морська блокада спровокувала сумнозвісну "бруквяну зиму" (Steckrübenwinter) 1916 – 1917 років, коли від голоду та супутніх хвороб загинули сотні тисяч цивільних німців. Навіть після виходу Росії з війни, вступ у конфлікт Сполучених Штатів Америки з їхнім невичерпним економічним потенціалом не залишив Берліну жодних шансів.

У листопаді 1918 року повстання виснажених моряків у Кілі переросло у революцію, яка змусила кайзера Вільгельма II ганебно втекти до Нідерландів. Сталевий німецький титан зламався під колосальною вагою власних амбіцій та економічного виснаження.

Перша світова війна та падіння імперій – як це було: дивіться відео vchora-official

Чому століття традицій не втримали від розпаду Габсбургів та Османів?

Якщо Росія та Німеччина були відносно монолітними у своєму національному ядрі, то Австро-Угорщина та Османська імперія уособлювали надзвичайно складні етнічні мозаїки, підтримувані династичним авторитетом та бюрократією. Австро-Угорщина, яку часто називали "клаптиковою імперією", вступила у війну з армією, де накази віддавали п'ятнадцятьма мовами.

Єдиним справжнім клеєм цієї держави був старий імператор Франц Йосиф. Відтак його смерть у листопаді 1916 року стала психологічним рубіконом, після якого відцентрові сили вийшли з-під контролю. Новий імператор Карл I відчайдушно намагався врятувати державу шляхом запізнілої федералізації, але марно. Національні рухи чехів, поляків і на Балканах розірвали зсередини імперію ще до того, як замовкли гармати на фронті.

Османська імперія, яку європейські дипломати зверхньо називали "хворою людиною Європи", продемонструвала несподівану тактичну живучість, завдавши союзникам болючої поразки при Галліполі. Проте стратегічні прорахунки Енвер-паші та катастрофічна зимова кампанія на Кавказі знекровили османську армію.

Арабське повстання, майстерно підтримане та скоординоване британською розвідкою, знищило османський контроль над Левантом та Аравійським півостровом. А спроба молодотурків використати панісламізм як глобальну зброю зазнала нищівного краху. Тож у 1918 році імперія капітулювала, а згодом Мустафа Кемаль на руїнах султанату виборов незалежність і побудував світську турецьку республіку.

Падіння цих чотирьох титанів у період з 1914 по 1918 роки стало першим найбільшим геополітичним землетрусом ХХ століття. Але інакше бути не могло – їхні архаїчні політичні системи виявилися абсолютно несумісними з жорстокими реаліями індустріальної епохи.

На уламках імперій постали нові національні держави, зародилися радикальні ідеології та були закладені міни сповільненої дії, наслідки яких світова дипломатія продовжує розплутувати навіть сьогодні. Історія тих 4 років залишається суворим нагадуванням, що жодна, навіть наймогутніша держава не має імунітету від колапсу, якщо її фундамент роз'їдають внутрішні суперечності, а лідери втрачають зв'язок із реальністю.