Однако выстрелы Гаврила Принципа в Сараево запустили необратимый механизм имперского самоуничтожения, который всего за 4 года стер с политической карты мира государства, строившиеся веками. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Могла ли военная мощь спасти Романовых и Гогенцоллернов от коллапса?

В результате Первой мировой войны великие империи пали – и не только из-за сокрушительных внешних ударов, но и из-за роковой внутренней хрупкости, которую безжалостно обнажила индустриальная мясорубка. К анатомии тотальной войны ни одна из монументальных автократий не была готова концептуально.

Российская империя вступила в конфликт с колоссальным демографическим ресурсом, но и с катастрофически отсталой логистикой и инфраструктурой. Крах самодержавства был обусловлен не столько поражениями на фронте, сколько абсолютным коллапсом тыла.

Когда зимой 1916 – 1917 годов транспортная система России окончательно парализовалась, а в Петрограде вспыхнули хлебные бунты, многовековая мистика царской власти рассеялась как дым. Николай II утратил контроль над армией и столицей, что привело к Февральской революции, а впоследствии и к радикальному большевистскому перевороту, который похоронил империю под кровавыми руинами гражданской войны.

Германская империя, в отличие от российской, обладала блестящей промышленной базой и объективно самой эффективной армией в мире – однако Гогенцоллерны стали жертвами собственной тотальной милитаризации. Фактическая военная диктатура генералов Пауля фон Гинденбурга и Эриха Людендорфа полностью истощила нацию.

Кроме того, жесткая британская морская блокада спровоцировала печально известную "брюквенную зиму" (Steckrübenwinter) 1916 – 1917 годов, когда от голода и сопутствующих болезней погибли сотни тысяч мирных жителей Германии. Даже после выхода России из войны вступление в конфликт Соединенных Штатов Америки с их неисчерпаемым экономическим потенциалом не оставило Берлину никаких шансов.

В ноябре 1918 года восстание измученных моряков в Киле переросло в революцию, которая заставила кайзера Вильгельма II позорно бежать в Нидерланды. Стальной немецкий титан сломался под колоссальным грузом собственных амбиций и экономического истощения.

Первая мировая война и падение империй – как это было: смотрите видео vchora-official

Почему столетия традиций не удержали Габсбургов и Османов от распада?

Если Россия и Германия были относительно монолитными в своем национальном ядре, то Австро-Венгрия и Османская империя представляли собой чрезвычайно сложные этнические мозаики, поддерживаемые династическим авторитетом и бюрократией. Австро-Венгрия, которую часто называли "лоскутной империей", вступила в войну с армией, где приказы отдавались на пятнадцати языках.

Единственным настоящим клеем этого государства был старый император Франц Иосиф. Поэтому его смерть в ноябре 1916 года стала психологическим рубиконом, после которого центробежные силы вышли из-под контроля. Новый император Карл I отчаянно пытался спасти государство путем запоздалой федерализации, но тщетно. Национальные движения чехов, поляков и на Балканах разорвали изнутри империю еще до того, как замолчали пушки на фронте.

Османская империя, которую европейские дипломаты пренебрежительно называли "больным человеком Европы", продемонстрировала неожиданную тактическую жизнеспособность, нанеся союзникам болезненное поражение при Галлиполи. Однако стратегические просчеты Энвер-паши и катастрофическая зимняя кампания на Кавказе обескровили османскую армию.

Арабское восстание, искусно поддержанное и скоординированное британской разведкой, уничтожило османский контроль над Левантом и Аравийским полуостровом. А попытка младотурок использовать панисламизм в качестве глобального оружия потерпела сокрушительное фиаско. Так что в 1918 году империя капитулировала, а впоследствии Мустафа Кемаль на руинах султаната завоевал независимость и построил светскую турецкую республику.

Падение этих четырех титанов в период с 1914 по 1918 годы стало первым крупнейшим геополитическим землетрясением ХХ века. Но иначе быть не могло – их архаичные политические системы оказались абсолютно несовместимыми с жестокими реалиями индустриальной эпохи.

На обломках империй возникли новые национальные государства, зародились радикальные идеологии и были заложены мины замедленного действия, последствия которых мировая дипломатия продолжает распутывать даже сегодня. История тех четырех лет остается суровым напоминанием, что ни одно, даже самое могущественное государство не обладает иммунитетом от коллапса, если его фундамент разъедают внутренние противоречия, а лидеры теряют связь с реальностью.