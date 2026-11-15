З тавром "народу-зрадника": як радянська машина брехні виправдала терор проти кримських татар

У травні 1944 року сотні тисяч людей прокинулися від стукоту у двері, щоб назавжди втратити свою батьківщину та звичне життя. Радянська влада безжально завантажила кримських татар у переповнені товарні вагони, відправивши їх у смертельну подорож до Центральної Азії.

Щоб виправдати цей безпрецедентний акт геноциду, сталінська пропаганда створила цинічний міф про масовий колабораціонізм цілої нації під час німецької окупації. Проте справжня причина крилася зовсім не у вигаданій зраді, а у геополітичних параноях Кремля та бажанні етнічно зачистити півострів. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Чому міф про масову співпрацю з нацистами кримських татар суперечить історичним фактам?

Коли восени 1941 року 11-та армія Вермахту під командуванням Еріха фон Манштейна окупувала Кримський півострів, місцеве населення опинилося між двома жорстокими тоталітарними режимами. Радянська історіографія десятиліттями стверджувала, що кримські татари ледь не у повному складі перейшли на бік ворога, зустрічаючи нацистів квітами та хлібом-сіллю. Ця пропагандистська ілюзія розбивається об елементарну математику та задокументовані факти – звинувачення у тотальній зраді ігнорує те, що понад 20 тисяч кримських татар у цей самий час героїчно билися проти нацизму у лавах Червоної армії.

Яскравим доказом червоної брехні є постать Амет-Хана Султана – видатного аса з Алупки, який здійснив 603 бойові вильоти, особисто збив 30 ворожих літаків і двічі здобув звання Героя Радянського Союзу. Поки він щодня ризикував життям у небі, знищуючи нацистську авіацію, радянська влада таврувала його народ як ворогів, виселяючи з рідного Криму у товарних вагонах навіть тих матерів, які чекали своїх синів-героїв з фронту.

1944 – депортація кримських татар: дивіться відео IstoriyaBezMifiv

Німецька окупаційна влада дійсно створювала так звані батальйони самооборони (Schuma), куди залучала місцевих жителів для охорони об'єктів та боротьби з партизанами. Однак кількість реальних колаборантів була мізерною у масштабах усього етносу і не перевищувала аналогічних показників серед інших народів, які опинилися під окупацією на території Східної Європи. Ба більше, вступ до цих збройних формувань найчастіше був не актом ідеологічної підтримки Адольфа Гітлера, а відчайдушною спробою захистити свої домівки від радянських партизанів.

А ті нерідко ставилися до кримських татар з відкритою ворожістю, грабували села, відбирали останні харчі та здійснювали жорстокі каральні рейди проти мирного населення. Та Сталіну на це все було байдуже – він потребував зручного цапа-відбувайла, і обрав цілий народ на цю роль, майстерно перетворивши складну трагедію виживання в умовах окупації на зручний міф про "вроджену схильність до зради". І от ця масштабна брехня стала ідеальною димовою завісою для реалізації набагато темнішого плану, який диктатор виношував роками.

Якою була справжня мета депортації та як Кремль намагався стерти пам'ять про цілий етнос?

Справжні мотиви депортації, яка розпочалася на світанку 18 травня 1944 року і яку кримські татари називають Сюрґюнлік (вигнання), лежали лише у площині імперської геополітики, а не військової справедливості. Наприкінці Другої світової війни Йосип Сталін серйозно готувався до можливого збройного конфлікту з Туреччиною за контроль над стратегічно важливими чорноморськими протоками Босфор і Дарданелли, відтак маніакально прагнув "зачистити" прикордонні регіони від будь-яких етнічних груп, які мали історичні, культурні чи релігійні зв'язки з потенційним супротивником.

Кримських татар – тюркомовний народ і корінне населення стратегічно надважливого півострова – сприймало параноїдальне керівництво Кремля як потенційну "п'яту колону". А їхня депортація стала жорстокою "превентивною" етнічною чисткою, цинічно замаскованою під покарання за вигадані колективні злочини.

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Виконання цього нелюдського наказу доручили військам НКВС під безпосереднім керівництвом Лаврентія Берії. Понад 32 тисячі озброєних до зубів силовиків зігнали близько 200 тисяч старих, жінок та дітей у переповнені, брудні товарні вагони, адже більшість дорослих чоловіків у цей час все ще проливали кров на фронті. Ці потяги швидко перетворилися на пересувні труни – від нестерпної спраги, голоду, задухи та інфекційних хвороб під час багатоденного транспортування й у перші роки життя у спецпоселеннях Узбекистану та Уралу загинуло близько 46% усього депортованого населення.

Але фізичного знищення Москві виявилося замало, тому одразу після виселення радянська влада розпочала тотальне стирання самої пам'яті про корінний народ. Тисячі історичних кримськотатарських топонімів були замінені на безликі російські назви, старовинні мечеті перетворювали на склади чи клуби, а стародавні цвинтарі безжально рівняли з землею бульдозерами.

Навіть після формальної реабілітації у 1967 році кримським татарам було категорично заборонено повертатися додому аж до самого розпаду СРСР. Цей жахливий злочин залишив глибоку рану, яка кровоточить і сьогодні, нагадуючи всьому світу про те, як державна пропаганда здатна перетворити абсолютну брехню на зброю масового знищення.