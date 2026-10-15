Смертоносне цунамі з багна: чому КДБ засекретив жахливі наслідки Куренівської катастрофи у Києві

Звичайний весняний ранок 13 березня 1961 року у Києві перетворився на справжній апокаліпсис, коли гігантська хвиля промислових відходів прорвала дамбу і накрила густонаселений житловий район Куренівку. При цьому радянська влада миттєво запустила безжальну машину цензури, намагаючись приховати жахливі масштаби цієї техногенної катастрофи від усього світу.

Сьогодні вчені здатні детально відтворити справжню картину того індустріального злочину. Ця моторошна історія беззаперечно доводить, що жодна тоталітарна система не здатна вічно тримати в таємниці трагедію, яка через людську недбалість забрала сотні й сотні невинних життів. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Чому амбітний радянський проєкт перетворився на невідворотну бомбу сповільненої дії для киян?

Коріння Куренівської катастрофи лежить у цинічному рішенні радянського керівництва, прийнятому ще у 1950 році. Влада ухвалила тоді буквально стерти з лиця землі Бабин Яр – місце масових розстрілів часів Другої світової війни – через заповнення його рідкими відходами з Петровських цегельних заводів. При тому кричуще проігнорувала базові закони фізики.

Замість міцних бетонних конструкцій радянські інженери звели звичайні земляні дамби, які мали утримувати колосальний тиск. Протягом десяти років у яр закачали понад 4 мільйони кубічних метрів пульпи – небезпечної суміші води, глини та піску. Те, що сталося далі, є класичним прикладом каскадного руйнування інфраструктури.

Близько 08:30 ранку 13 березня 1961 року земляна дамба не витримала. Смертоносна стіна рідкої багнюки заввишки 14 метрів зі швидкістю 5 метрів за секунду ринула вниз, на Куренівку. Цей селевий потік мав жахливу фізичну властивість – він діяв як сипучі піски, а зупинившись, миттєво твердів, перетворюючись на непробивний цемент.

Хвиля розтрощила трамвайне депо імені Красіна, знесла лікарню, житлові будинки, дитячий садок та стадіон. Люди, які їхали на роботу у трамваях і автобусах, опинилися у бетонній пастці, не маючи жодного шансу на порятунок. Руйнівну силу цього потоку порівнюють з наслідками виверження вулкана, коли лахар знищує все на своєму шляху, не залишаючи часу на евакуацію.

Куренівська катастрофа – потоп, створений радянською владою: дивіться відео IstoriyaBezMifiv

Як працювала безжальна машина КДБ для приховування реальних масштабів катастрофи?

Реакція радянської держави на трагедію була сфокусована не на порятунку постраждалих, а на тотальному інформаційному блокуванні. У Києві миттєво зник міжміський телефонний зв'язок. КДБ оточив район катастрофи щільним кільцем солдатів, заборонивши будь-яке фотографування чи фільмування. Агенти спецслужб конфісковували камери у випадкових перехожих та засвічували плівки.

Влада зберігала абсолютне мовчання протягом кількох днів, після чого випустила у ЗМІ коротку суху замітку про "незначну аварію", в якій нібито загинуло "лише" 145 осіб. Сучасні історики, аналізуючи непрямі дані та свідчення, наводять зовсім інші цифри – реальна кількість жертв Куренівської трагедії становить від 1500 до 2000 людей.

Щоб приховати ці масштаби, КДБ змушував лікарів фальсифікувати свідоцтва про смерть – замість "удушення багнюкою" чи "множинних травм" загиблим масово приписували інфаркти та інсульти. Тіла ховали на різних кладовищах міста за умов суворої секретності.

Вершиною цинізму стало те, що радянська влада наказала залити місце трагедії товстим шаром бетону, згодом швидко побудувавши там новий парк і дорогу. Совіти намагалися буквально зацементувати пам'ять про загиблих – але завдяки зусиллям міжнародної спільноти та західних медіа правда про цей злочин проти власного народу назавжди залишилася на сторінках світової історії.