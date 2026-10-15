Сегодня ученые способны подробно воссоздать истинную картину того промышленного преступления. Эта жуткая история бесспорно доказывает, что ни одна тоталитарная система не способна вечно держать в тайне трагедию, которая из-за человеческой халатности унесла сотни и сотни невинных жизней. 24 Канал расскажет об этом чуть подробнее.

Почему амбициозный советский проект превратился в неминуемую бомбу замедленного действия для киевлян?

Корни Куреневской катастрофы лежат в циничном решении советского руководства, принятом еще в 1950 году. Власти постановили тогда буквально стереть с лица земли Бабий Яр – место массовых расстрелов времен Второй мировой войны – путем заполнения его жидкими отходами с Петровских кирпичных заводов. При этом вопиющим образом проигнорировали базовые законы физики.

Вместо прочных бетонных конструкций советские инженеры возвели обычные земляные дамбы, которые должны были выдерживать колоссальное давление. В течение десяти лет в овраг закачали более 4 миллионов кубических метров пульпы – опасной смеси воды, глины и песка. То, что произошло дальше, является классическим примером каскадного разрушения инфраструктуры.

Около 08:30 утра 13 марта 1961 года земляная дамба не выдержала. Смертоносная стена жидкой грязи высотой 14 метров со скоростью 5 метров в секунду устремилась вниз, на Куреневку. Этот селевой поток обладал ужасающим физическим свойством – он вел себя как сыпучие пески, а остановившись, мгновенно затвердевал, превращаясь в непробиваемый цемент.

Волна разгромила трамвайное депо имени Красина, снесла больницу, жилые дома, детский сад и стадион. Люди, ехавшие на работу в трамваях и автобусах, оказались в бетонной ловушке, не имея ни единого шанса на спасение. Разрушительную силу этого потока сравнивают с последствиями извержения вулкана, когда лахар уничтожает все на своем пути, не оставляя времени на эвакуацию.

Куреневская катастрофа – потоп, устроенный советской властью: смотрите видео IstoriyaBezMifiv

Как работала безжалостная машина КГБ для сокрытия реальных масштабов катастрофы?

Реакция советского государства на трагедию была сосредоточена не на спасении пострадавших, а на тотальной информационной блокировке. В Киеве мгновенно исчезла междугородняя телефонная связь. КГБ окружил район катастрофы плотным кольцом солдат, запретив любое фотографирование и видеосъемку. Агенты спецслужб конфисковывали камеры у случайных прохожих и засвечивали пленки.

Власти хранили абсолютное молчание в течение нескольких дней, после чего выпустили в СМИ короткую сухую заметку о "незначительной аварии", в которой якобы погибло "всего" 145 человек. Современные историки, анализируя косвенные данные и свидетельства, приводят совершенно другие цифры – реальное число жертв Куреневской трагедии составляет от 1500 до 2000 человек.

Чтобы скрыть эти масштабы, КГБ заставлял врачей фальсифицировать свидетельства о смерти – вместо "удушения грязью" или "множественных травм" погибшим массово приписывали инфаркты и инсульты. Тела хоронили на разных кладбищах города в условиях строгой секретности.

Вершиной цинизма стало то, что советская власть приказала залить место трагедии толстым слоем бетона, а впоследствии быстро построила там новый парк и дорогу. Советские власти пытались буквально зацементировать память о погибших – но благодаря усилиям международного сообщества и западных СМИ правда об этом преступлении против собственного народа навсегда осталась на страницах мировой истории.