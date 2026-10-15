15 жовтня 1917 – розстріл Мати Харі: як французькі генерали прикрили власну ганьбу стратою жінки

Ранок 15 жовтня 1917 року над передмістям Парижа був просякнутий сирістю та передчуттям невідворотної трагедії. У рові Венсенського замку стояла жінка в елегантному сірому пальті, крислатому капелюсі та бездоганних шкіряних рукавичках – вона відмовилася від пов'язки на очі. Це була Маргарета Гертруда Зелле, відома всьому світу як екзотична танцівниця Мата Харі.

Вона дивилася просто у дула гвинтівок дванадцяти французьких солдатів – і за мить пролунав залп, який обірвав життя найвідомішої куртизанки Європи. Це був не акт правосуддя – а радше фінальний акорд цинічної вистави, зрежисованої вищим військовим командуванням Франції для порятунку власних еполетів. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Чому французькому командуванню була життєво необхідна ідеальна шпигунка?

Протягом десятиліть образ Мати Харі експлуатували як архетип фатальної жінки-шпигунки, яка зваблювала генералів і викрадала секрети, що коштували життя тисячам солдатів. Але розсекречені архіви британської контррозвідки MI5 та Міністерства оборони Франції малюють кардинально іншу картину. Історія Мати Харі – це не шпигунський трилер, а жорстока правда про те, як патріархальна військова машина перемелювала слабких, щоб приховати власну некомпетентність.

Щоб зрозуміти справжні причини того розстрілу у Венсенському лісі, слід поглянути на геополітичний та військовий ландшафт 1917 року – для Третьої французької республіки це був час абсолютної катастрофи, а на Західному фронті тривала позиційна м'ясорубка. Навесні 1917 року головнокомандувач французької армії генерал Робер Нівель ініціював масштабний наступ, який увійшов в історію як Бійня Нівеля – замість обіцяного швидкого прориву німецьких ліній, французька армія втратила понад 120 тисяч солдатів убитими та пораненими всього за кілька днів.

Наслідки були руйнівними – у військах спалахнули масові заколоти, цілі дивізії відмовлялися йти в атаку, дезертирство набуло епідемічних масштабів. А ще ж і суспільство вимагало відповідей. Урядові та генералітету загрожував не просто крах кар'єри, а військовий трибунал і революція – тож їм терміново потрібен був цап-відбувайло, тобто хтось, на кого можна було б списати витік інформації про плани наступу. Хтось, чия зрада виправдала б бездарність генералів.

Саме тоді капітан Жорж Ладу, один із керівників французького Другого бюро (військової контррозвідки), звернув увагу на Мату Харі. Як громадянка нейтральних Нідерландів, вона вільно перетинала кордони Європи. Також була незалежною, космополітичною, мала безліч коханців серед високопосадовців різних країн і вела розкішний спосіб життя. Для Ладу ця жінка стала ідеальною мішенню.

Мата Харі – супершпигунка чи цап-відбувайло: дивіться відео naspravdi1

Звинувативши таку яскраву фігуру, французьке командування здобувало ідеальне пояснення своїх поразок: "Наші плани були геніальними, але нас зрадила підступна шпигунка". Та ось яка правда – Мата Харі ніколи не була саме професійною шпигункою, а її єдиною провиною була кричуща наївність та бажання зберегти свій звичний рівень життя за умов глобальної війни.

Чи справді екзотична танцівниця Мата Харі передавала Берліну секретні дані?

Дійсно, у 1915 році німецький консул в Амстердамі Карл фон Крамер запропонував Маті Харі 20 тисяч франків за інформацію з Парижа, присвоївши їй кодове ім'я H21. Маргарета взяла гроші (формально це наче й робило її шпигункою), вважаючи їх компенсацією за своє майно, раніше конфісковане німцями – але не передала Берліну жодної стратегічно важливої інформації. Британська MI5, яка ретельно стежила за нею і навіть заарештовувала для допиту, дійшла висновку – жінка ця підозріла, але не становить жодної загрози та не знає ніяких військових секретів.

Фатальним для Мати Харі став 1917 рік, коли капітан Ладу сам запропонував їй шпигувати для Франції. Він відправив танцівницю до Брюсселю через Мадрид, де та взялася спокушати німецького аташе Арнольда фон Калле. Зрозумівши, що Мата Харі веде подвійну гру, німці вирішили її позбутися – фон Калле надіслав до Берліна радіограму, в якій детально описував діяльність агента H21. Найважливіша деталь тут ось яка – німці використали старий шифр, про який вони точно знали, що французи його вже зламали. Це могла бути недбалість, поспіх або непрофесійність – але радше за все Берлін свідомо здав Маргарету Парижу.

Капітан Ладу перехопив повідомлення і використав його як неспростовний доказ. Судовий процес, який готував слідчий П'єр Бушардон, був фарсом. Мату Харі судили не за факти шпигунства (яких не було), а за моральне обличчя. Її звинуватили у загибелі цілих "дивізій" солдатів, хоча жоден документ не підтверджував передачу нею планів наступу. А її адвокат, літній Едуар Клюне, не мав досвіду у військових трибуналах і не зміг протистояти заздалегідь написаному вироку.

Тож, коротко кажучи, Мата Харі стала жертвою епохи. Її розстріл 15 жовтня 1917 року був не актом захисту національної безпеки Франції, а кривавим піар-ходом. Жінка, що створила себе сама, стала ідеальною ілюзією для генералів, яким потрібно було приховати реальність окопної війни. і померла вона з гідністю, дивлячись в очі своїм катам, тоді як справжні винуватці мільйонних жертв Першої світової війни згодом доживали свій вік у теплих ліжках, обвішані орденами за чужу кров.