Їхні смерті переписали епоху: 5 найгучніших замовних убивств правителів із купою темних плям

Ілюзія абсолютної влади часто розбивається на друзки саме тієї миті, коли у безжальну геополітичну гру вступає відточена сталь кинджала або сліпий свинець найманого вбивці. Але хто стояв за ліквідацією найвідоміших правителів світу – від Юлія Цезаря до Авраама Лінкольна?

Адже часто за раптовим падінням імперії чи зміною політичного курсу стоїть не лише фанатичний виконавець, а й холодний розум замовника, який віртуозно замітає сліди. 24 Канал розповість трохи докладніше про 5 найгучніших політичних ліквідацій, які спровокували справжні тектонічні зсуви в історії людства, але щодо яких досі більше запитань, ніж відповідей. Ось вони:

Вбивство царя Македонії Філіппа II – 336 рік до нашої ери. Вбивство Гая Юлія Цезаря – 44 рік до нашої ери. Вбивство короля Франції Генріха IV – 1610 рік. Вбивство президента США Авраама Лінкольна – 1865 рік. Вбивство прем'єр-міністра Конго Патріса Лумумби – 1961 рік.

Чому античні та середньовічні змови досі ховають імена справжніх замовників?

У 336 році до нашої ери під час весільних урочистостей у місті Егі був убитий цар Македонії Філіпп II. Офіційна версія, яку століттями тиражували античні історики, зводилася до особистої помсти його охоронця Павсанія. Проте цей удар кинджалом став тригером для народження найбільшої імперії давнини – якби Філіпп залишився живим, його син Александр Македонський міг би ніколи не дістатися трону через палацові інтриги нової дружини царя. Сучасні історики вказують і на блискавичну швидкість, з якою друзі Александра стратили вбивцю на місці, не давши йому сказати й слова. Чи була замовницею амбітна мати Александра, Олімпіада, чи сам майбутній завойовник світу дав мовчазну згоду на батьковбивство? Ця таємниця назавжди похована під пісками Вавилона.

Не менш загадковим залишається найвідоміше вбивство античності – Гая Юлія Цезаря 15 березня 44 року до нашої ери. Здавалося б, імена виконавців відомі – Брут, Кассій та ще 60 сенаторів. Але організація змови такого масштабу вимагала колосальних фінансових ресурсів для підкупу охорони та подальшої мобілізації легіонів. Дослідники схиляються до думки, що за спинами ідеалістів-республіканців стояла тіньова коаліція надбагатих патриціїв та, можливо, агентів впливу Парфянського царства, яким була вигідна дестабілізація Риму. Вбивство Цезаря мало врятувати Республіку, але натомість поховало її, відкривши шлях до багатовікової епохи імператорів.

Як політичні вбивства творять історію: дивіться відео realhistory9284

У Франції 14 травня 1610 року гине король Генріх IV, який зумів примирити католиків і протестантів, від ножа релігійного фанатика Франсуа Равальяка. На допитах під страшними тортурами вбивця клявся, що діяв сам, підкоряючись "божественним голосам". Однак геополітичний контекст кричить про інше – Генріх IV саме готувався до масштабної війни проти могутньої імперії Габсбургів. Іспанська корона та радикальна католицька ліга мали всі мотиви замовити короля. Найбільше запитань викликає той факт, що ключові протоколи допитів Равальяка безслідно зникли з архівів ще у XVII столітті, що є класичною ознакою масштабного державного приховування.

Як політичні вбивства новітньої ери стали інструментом глобальної гри спецслужб?

Постріл у театрі Форда 14 квітня 1865 року не просто обірвав життя 16-го президента США Авраама Лінкольна – він змінив траєкторію післявоєнної відбудови Америки, заклавши фундамент для століття расової сегрегації. Офіційна історія називає Джона Вілкса Бута фанатичним актором-одинаком, який очолив невелику групу маргіналів. Проте сучасний аналіз фінансових потоків того часу вказує на складну мережу транзакцій між банками Монреаля та агентурою Конфедерації. Зі щоденника Бута, знайденого після його ліквідації, хтось акуратно вирізав 18 сторінок, які передували вбивству. Хто саме фінансував цю операцію з-за кордону і чому охорона президента того вечора залишила свою посаду? Ці питання досі змушують американських істориків переглядати архіви у наразі марних пошуках.

Ще більш цинічним прикладом замовного вбивства, що змінило долю цілого континенту, є страта Патріса Лумумби 17 січня 1961 року. Перший демократично обраний прем'єр-міністр незалежного Конго був жорстоко розстріляний у лісах Катанги. Десятиліттями преса подавала це як результат внутрішніх племінних чвар. І лише на початку XXI століття світ дізнався справжню картину – Лумумба став жертвою транснаціональної змови, метою якої був контроль над колосальними покладами урану та кобальту. Західні спецслужби розробили операцію, найманці виконали брудну роботу, але імена високопосадовців у Вашингтоні та Брюсселі, які поставили фінальний підпис під наказом про ліквідацію, поки що залишаються прихованими під грифом "Цілком таємно".