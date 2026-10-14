Ведь за внезапным падением империи или сменой политического курса часто стоит не только фанатичный исполнитель, но и хладнокровный ум заказчика, виртуозно заметающий следы. 24 Канал расскажет немного подробнее о 5 самых громких политических убийствах, которые спровоцировали настоящие тектонические сдвиги в истории человечества, но по которым до сих пор больше вопросов, чем ответов. Вот они:

Убийство царя Македонии Филиппа II – 336 год до нашей эры. Убийство Гая Юлия Цезаря – 44 год до нашей эры. Убийство короля Франции Генриха IV – 1610 год. Убийство президента США Авраама Линкольна – 1865 год. Убийство премьер-министра Конго Патриса Лумумбы – 1961 год.

Почему античные и средневековые заговоры до сих пор скрывают имена настоящих заказчиков?

В 336 году до нашей эры во время свадебных торжеств в городе Эги был убит царь Македонии Филипп II. Официальная версия, которую веками тиражировали античные историки, сводилась к личной мести его телохранителя Павсания. Однако этот удар кинжалом стал триггером для рождения величайшей империи древности – если бы Филипп остался жив, его сын Александр Македонский мог бы так и не взойти на трон из-за дворцовых интриг новой жены царя. Современные историки указывают и на молниеносную скорость, с которой друзья Александра казнили убийцу на месте, не дав ему сказать ни слова. Была ли заказчицей амбициозная мать Александра, Олимпиада, или сам будущий завоеватель мира дал молчаливое согласие на отцеубийство? Эта тайна навсегда похоронена под песками Вавилона.

Не менее загадочным остается самое известное убийство античности – Гая Юлия Цезаря 15 марта 44 года до нашей эры. Казалось бы, имена исполнителей известны – Брут, Кассий и еще 60 сенаторов. Но организация заговора такого масштаба требовала колоссальных финансовых ресурсов для подкупа охраны и последующей мобилизации легионов. Исследователи склоняются к мнению, что за спинами идеалистов-республиканцев стояла теневая коалиция сверхбогатых патрициев и, возможно, агентов влияния Парфянского царства, которым была выгодна дестабилизация Рима. Убийство Цезаря должно было спасти Республику, но вместо этого похоронило ее, открыв путь к многовековой эпохе императоров.

Как политические убийства творят историю: смотрите видео realhistory9284

Во Франции 14 мая 1610 года погибает король Генрих IV, сумевший примирить католиков и протестантов, от ножа религиозного фанатика Франсуа Равальяка. На допросах под страшными пытками убийца клялся, что действовал в одиночку, подчиняясь "божественным голосам". Однако геополитический контекст говорит об обратном – Генрих IV как раз готовился к масштабной войне против могущественной империи Габсбургов. Испанская корона и радикальная католическая лига имели все мотивы, чтобы заказать короля. Больше всего вопросов вызывает то, что ключевые протоколы допросов Равальяка бесследно исчезли из архивов еще в XVII веке, что является классическим признаком масштабного государственного сокрытия.

Как политические убийства новейшей эпохи стали инструментом глобальной игры спецслужб?

Выстрел в театре Форда 14 апреля 1865 года не просто оборвал жизнь 16-го президента США Авраама Линкольна – он изменил траекторию послевоенного восстановления Америки, заложив фундамент для столетия расовой сегрегации. Официальная история называет Джона Уилкса Бута фанатичным актером-одиночкой, возглавившим небольшую группу маргиналов. Однако современный анализ финансовых потоков того времени указывает на сложную сеть транзакций между банками Монреаля и агентурой Конфедерации. Из дневника Бута, найденного после его ликвидации, кто-то аккуратно вырезал 18 страниц, предшествовавших убийству. Кто именно финансировал эту операцию из-за рубежа и почему охрана президента в тот вечер покинула свои посты? Эти вопросы до сих пор заставляют американских историков просматривать архивы в пока что тщетных поисках.

Еще более циничным примером заказного убийства, изменившего судьбу целого континента, является казнь Патриса Лумумбы 17 января 1961 года. Первый демократически избранный премьер-министр независимого Конго был жестоко расстрелян в лесах Катанги. На протяжении десятилетий пресса представляла это как результат внутренних межплеменных распрей. И лишь в начале XXI века мир узнал истинную картину – Лумумба стал жертвой транснационального заговора, целью которого был контроль над колоссальными запасами урана и кобальта. Западные спецслужбы разработали операцию, наемники выполнили грязную работу, но имена высокопоставленных чиновников в Вашингтоне и Брюсселе, которые поставили финальную подпись под приказом о ликвидации, пока остаются скрытыми под грифом "Совершенно секретно".