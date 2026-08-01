1 серпня 1914 – Німеччина оголошує війну Росії: як посипалося доміно, що запустило Першу світову

Європа зробила ще один крок до великої війни, яку згодом історики назвуть Першою світовою, 1 серпня 1914 року. Парадоксально, але для багатьох тодішніх столиць це скидалося на вимушену оборона.

Страх перед геополітичним ворожим оточенням, мобілізаціями, взаємні підозри та вимушені союзи запустили ланцюг подій, які уже за кілька днів переросли у катастрофу. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

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Уранці 1 серпня 1914 року Європа ще намагалася вдавати, що все можна зупинити словами. За кілька годин ця ілюзія розсипалася – Німеччина оголосила війну Росії, і ланцюгова реакція, запущена сараєвським убивством 28 червня спадкоємця австрійського престолу ерцгерцога Фердинанда, остаточно перетворила кризу на катастрофу.

До того моменту імперії вже активно змагалися за вплив, армії нарощували силу, а система союзів працювала як натягнута пружина. Усі наче тільки й очікували іскри, що впаде на сухий порох старих страхів, амбіцій і взаємної недовіри. І тут іскри посипалися одна за одною.

Німеччина 5 липня дала Австро-Угорщині так званий blank check – повну підтримку у жорсткій відповіді Сербії (винуватцем вбивства Фердинанда був сербський націоналіст). Саме це підштовхнуло Відень до ультиматуму 23 липня, а далі й до оголошення війни Сербії 28 липня. У цей момент Балкани вже перестали бути локальним вузлом і стали дверима, які відчинилися просто в європейську бурю.

Росія сприймала конфлікт як справу честі й захисту Сербії, яку вважала своєю протеже. 30 липня вона наказала своїм силам готуватися до війни, а в німецькому штабі це прочитали як небезпечний і майже ворожий сигнал. За логікою тогочасних штабних планів, зволікати було смертельно небезпечно.

31 липня Німеччина висунула Росії ультиматум із вимогою демобілізації. Це був уже не дипломатичний жест, а останній дзвінок перед обвалом. Коли відповідь не прийшла, Берлін перетнув межу, за якою переговори закінчуються і починається механічний хід історії. 1 серпня Німеччина оголосила Росії війну й одночасно віддала наказ про власну загальну мобілізацію.

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Як посипалося європейське доміно союзів та страхів?

Німецьке оголошення війни Росії не було ізольованим актом. Воно було першим великим падінням у ряду кісточок доміно, які хитко стояли роками. За ним майже без паузи прийшли нові удари – 3 серпня Німеччина оголосила війну Франції, а 4 серпня вторгнення до нейтральної Бельгії втягнуло у війну Британію та її імперію.

Це важливо розуміти не лише як хронологію, а як логіку катастрофи. Німеччина діяла, виходячи з часу, який ставав її ворогом – якщо Росія мобілізується першою і Франція не буде нейтралізована миттєво, план блискавичного розгрому почне сипатися. Кожен новий крок вважали оборонним, але на практиці він штовхав усіх ближче до прірви.

Загалом, німецька політична й військова верхівка дивилася на балканську кризу як на шанс завдати дипломатичної поразки Росії та Франції, тоді як генерали боялися зростання російської військової сили й були готові вдарити, поки не пізно. Імперська політика Німеччини дедалі більше будувалася на страху геополітичного оточення ворогами, а збереження Австро-Угорщини як єдиного надійного союзника стало для Берліна майже питанням виживання.

У цьому була і трагічна логіка самозасліплення. Кожна столиця бачила себе не агресором, а жертвою, яка запобігає ще гіршому. Австро-Угорщина не хотіла втратити статус великої держави. Росія не хотіла поступатися на Балканах. Німеччина не хотіла дозволити собі опинитися у пастці між двома фронтами. У підсумку ж – усі три імперії припинили своє існування.

Історики часто називають 1 серпня 1914 року днем, коли ще можна було уявляти, ніби війна залишиться обмеженою. Але це була лише коротка мить перед остаточним провалом. Старий континент остаточно втратив шанс зупинити ескалацію, а війна, що починалася як серія політичних рішень і мобілізацій, дуже швидко перетворилася на зіткнення, яке охопило понад 30 держав.