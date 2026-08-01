Страх перед геополітичним ворожим оточенням, мобілізаціями, взаємні підозри та вимушені союзи запустили ланцюг подій, які уже за кілька днів переросли у катастрофу. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Липень пахнув порохом, а серпень вибухнув: як починалася Перша світова війна?

Уранці 1 серпня 1914 року Європа ще намагалася вдавати, що все можна зупинити словами. За кілька годин ця ілюзія розсипалася – Німеччина оголосила війну Росії, і ланцюгова реакція, запущена сараєвським убивством 28 червня спадкоємця австрійського престолу ерцгерцога Фердинанда, остаточно перетворила кризу на катастрофу.

До того моменту імперії вже активно змагалися за вплив, армії нарощували силу, а система союзів працювала як натягнута пружина. Усі наче тільки й очікували іскри, що впаде на сухий порох старих страхів, амбіцій і взаємної недовіри. І тут іскри посипалися одна за одною.

Німеччина 5 липня дала Австро-Угорщині так званий blank check – повну підтримку у жорсткій відповіді Сербії (винуватцем вбивства Фердинанда був сербський націоналіст). Саме це підштовхнуло Відень до ультиматуму 23 липня, а далі й до оголошення війни Сербії 28 липня. У цей момент Балкани вже перестали бути локальним вузлом і стали дверима, які відчинилися просто в європейську бурю.

Росія сприймала конфлікт як справу честі й захисту Сербії, яку вважала своєю протеже. 30 липня вона наказала своїм силам готуватися до війни, а в німецькому штабі це прочитали як небезпечний і майже ворожий сигнал. За логікою тогочасних штабних планів, зволікати було смертельно небезпечно.

31 липня Німеччина висунула Росії ультиматум із вимогою демобілізації. Це був уже не дипломатичний жест, а останній дзвінок перед обвалом. Коли відповідь не прийшла, Берлін перетнув межу, за якою переговори закінчуються і починається механічний хід історії. 1 серпня Німеччина оголосила Росії війну й одночасно віддала наказ про власну загальну мобілізацію.

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Як посипалося європейське доміно союзів та страхів?

Німецьке оголошення війни Росії не було ізольованим актом. Воно було першим великим падінням у ряду кісточок доміно, які хитко стояли роками. За ним майже без паузи прийшли нові удари – 3 серпня Німеччина оголосила війну Франції, а 4 серпня вторгнення до нейтральної Бельгії втягнуло у війну Британію та її імперію.

Це важливо розуміти не лише як хронологію, а як логіку катастрофи. Німеччина діяла, виходячи з часу, який ставав її ворогом – якщо Росія мобілізується першою і Франція не буде нейтралізована миттєво, план блискавичного розгрому почне сипатися. Кожен новий крок вважали оборонним, але на практиці він штовхав усіх ближче до прірви.

Загалом, німецька політична й військова верхівка дивилася на балканську кризу як на шанс завдати дипломатичної поразки Росії та Франції, тоді як генерали боялися зростання російської військової сили й були готові вдарити, поки не пізно. Імперська політика Німеччини дедалі більше будувалася на страху геополітичного оточення ворогами, а збереження Австро-Угорщини як єдиного надійного союзника стало для Берліна майже питанням виживання.

У цьому була і трагічна логіка самозасліплення. Кожна столиця бачила себе не агресором, а жертвою, яка запобігає ще гіршому. Австро-Угорщина не хотіла втратити статус великої держави. Росія не хотіла поступатися на Балканах. Німеччина не хотіла дозволити собі опинитися у пастці між двома фронтами. У підсумку ж – усі три імперії припинили своє існування.

Історики часто називають 1 серпня 1914 року днем, коли ще можна було уявляти, ніби війна залишиться обмеженою. Але це була лише коротка мить перед остаточним провалом. Старий континент остаточно втратив шанс зупинити ескалацію, а війна, що починалася як серія політичних рішень і мобілізацій, дуже швидко перетворилася на зіткнення, яке охопило понад 30 держав.