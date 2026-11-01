Арештована коляда: як у 1972 році операція "Блок" перекрила кисень всьому українському самвидаву

Січень 1972 року назавжди увійшов в історію як час найжорстокішого інтелектуального погрому в Європі другої половини ХХ століття. Радянська машина терору запустила маховик операції "Блок", щоб одним нищівним ударом розчавити український самвидав та змусити замовкнути найсвітліші уми нації.

За лічені дні за ґратами опинилися поети, філософи та правозахисники, чиї імена сьогодні є символами незламності. Ця ретельно спланована каральна акція мала на меті не просто ізолювати дисидентів, а вирвати з корінням саму ідею вільної української думки. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Чому друковане слово змусило наймогутнішу спецслужбу світу панікувати?

На початку 1970-х років Радянський Союз, попри свою мілітарну міць та ядерний арсенал, виявився беззахисним перед тоненькими папірцями, надрукованими на підпільних друкарських машинках. Феномен українського самвидаву, а особливо журналу "Український вісник" (засновником, видавцем та головним редактором якого був В'ячеслав Чорновіл), пробив критичний пролом в інформаційній монополії Москви. Тексти, що викривали русифікацію, знищення культурної спадщини та порушення прав людини, таємно перетинали Залізну завісу і миттєво публікувалися у вільному світі.

Для Комітету державної безпеки ці тексти були небезпечнішими за зброю, адже вони руйнували ретельно вибудуваний на Заході міф про "щасливу сім'ю радянських народів". Сигналом до підготовки масштабної зачистки самвидаву стало призначення Віталія Федорчука на посаду голови КДБ УРСР у 1970 році – Москва вимагала результатів, і той розробив операцію під кодовою назвою "Блок". Для масових арештів був потрібен лише формальний привід, який би дозволив звинуватити інтелігенцію не просто у вільнодумстві, а у державній зраді та шпигунстві.

Таким тригером стала так звана "справа Добоша". На початку січня 1972 року радянські спецслужби затримали бельгійського студента українського походження Ярослава Добоша та змусили його дати свідчення про те, що він нібито прибув для виконання завдань "західних імперіалістичних центрів" та фінансування дисидентів. Діставши ці вибиті зізнання, 12 січня КДБ розпочав безпрецедентну за масштабами облаву – впродовж наступних 72 годин у Києві, Львові та інших містах відбулися сотні обшуків, а також арешти ключових фігур українського культурного опору.

Погром самвидаву 1972 року – що варто знати про операцію "Блок": дивіться відео lvivregionpro

В'ячеслава Чорновола, Василя Стуса, Івана Світличного, Євгена Сверстюка, Ірину Стасів-Калинець та багатьох інших кинули за ґрати. КДБ конфісковував усе – від рукописів віршів до старовинних ікон та друкарських машинок. Це була не просто поліцейська операція, а спроба здійснити культурну лоботомію цілій нації, позбавивши її голосу, пам'яті та інтелектуального авангарду.

Як 72 години терору змінили культурну карту Європи на десятиліття?

За стінами радянських судів панувала глуха тиша – процеси відбувалися у закритому режимі, з грубим порушенням навіть формального радянського законодавства. Більшість заарештованих дістали максимально жорстокі вироки за статтею про "антирадянську агітацію та пропаганду" – до 7 років таборів суворого режиму та до 5 років заслання у найсуворіших кліматичних зонах Сибіру та Мордовії. І все ж завдяки унікальній підпільній системі передачі інформації про наслідки січневого погрому 1972 року дізнався весь світ. Західна преса почала публікувати розлогі статті, називаючи ті події поверненням до сталінських методів.

Особливий жах у міжнародної спільноти викликало використання каральної психіатрії. У приклад можна навести трагедію математика та публіциста Леоніда Плюща, якого замість таборів відправили до спецпсихлікарні, де піддавали тортурам нейролептиками, намагаючись знищити особистість. Лише завдяки безпрецедентній міжнародній кампанії, до якої долучилися французькі та американські вчені, Плюща вдалося вирвати з лап радянської системи у 1976 році. Цей випадок став каталізатором для фактично виключення радянських психіатрів з міжнародних асоціацій (формально вони вийшли самі на тлі загрози виключення), що стало серйозним репутаційним ударом для СРСР на світовій арені.

Загалом, операція "Блок", попри свою тактичну успішність для КДБ, стратегічно лише доклалася до початку кінця радянської імперії. Спроба знищити самвидав та залякати суспільство дала зворотний ефект – замість того щоб зламати українську інтелігенцію, система перетворила поетів і літературознавців на загартованих політичних борців. Ті, хто вижив у таборах, втратили будь-які ілюзії щодо можливості діалогу з тоталітарним режимом – і саме вони, вийшовши на волю, сформували Українську Гельсінську групу, перевівши боротьбу з площини культурного захисту у площину безкомпромісної вимоги державної незалежності та дотримання прав людини.