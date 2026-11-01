Арестованная коляда: как в 1972 году операция "Блок" перекрыла кислород всему украинскому самиздату

За считанные дни за решеткой оказались поэты, философы и правозащитники, чьи имена сегодня являются символами несокрушимости. Эта тщательно спланированная карательная акция преследовала цель не просто изолировать диссидентов, а вырвать с корнями саму идею свободной украинской мысли. 24 Канал расскажет об этом немного подробнее.

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Почему печатное слово заставило самую могущественную спецслужбу мира паниковать?

В начале 1970-х годов Советский Союз, несмотря на свою военную мощь и ядерный арсенал, оказался беззащитным перед тоненькими бумажками, напечатанными на подпольных печатных машинках. Феномен украинского самиздата, а особенно журнала "Украинский вестник" (основателем, издателем и главным редактором которого был Вячеслав Чорновил), пробил критический пролом в информационной монополии Москвы. Тексты, разоблачавшие русификацию, уничтожение культурного наследия и нарушения прав человека, тайно пересекали Железный занавес и мгновенно публиковались в свободном мире.

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Для Комитета государственной безопасности эти тексты были опаснее оружия, ведь они разрушали тщательно выстроенный на Западе миф о "счастливой семье советских народов". Сигналом к подготовке масштабной зачистки самиздата стало назначение Виталия Федорчука на должность председателя КГБ УССР в 1970 году – Москва требовала результатов, и тот разработал операцию под кодовым названием "Блок". Для массовых арестов нужен был лишь формальный повод, который позволил бы обвинить интеллигенцию не просто в свободомыслии, а в государственной измене и шпионаже.

Таким триггером стало так называемое "дело Добоша". В начале января 1972 года советские спецслужбы задержали бельгийского студента украинского происхождения Ярослава Добоша и заставили его дать показания, что он якобы прибыл для выполнения заданий "западных империалистических центров" и финансирования диссидентов. Получив эти выбитые признания, 12 января КГБ начал беспрецедентную по масштабам облаву – в течение следующих 72 часов в Киеве, Львове и других городах прошли сотни обысков, а также аресты ключевых фигур украинского культурного сопротивления.

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Погром самиздата 1972 года – что стоит знать об операции "Блок": смотрите видео lvivregionpro

Вячеслава Чорновола, Василия Стуса, Ивана Светличного, Евгения Сверстюка, Ирину Стасив-Калинец и многих других бросили за решетку. КГБ конфисковывал все – от рукописей стихов до старинных икон и печатных машинок. Это была не просто полицейская операция, а попытка провести культурную лоботомию целой нации, лишив ее голоса, памяти и интеллектуального авангарда.

Как 72 часа террора изменили культурную карту Европы на десятилетия?

За стенами советских судов царила гробовая тишина – процессы проходили в закрытом режиме, с грубым нарушением даже формального советского законодательства. Большинство арестованных получили максимально суровые приговоры по статье об "антисоветской агитации и пропаганде" – до 7 лет лагерей строгого режима и до 5 лет ссылки в самых суровых климатических зонах Сибири и Мордовии. И все же благодаря уникальной подпольной системе передачи информации о последствиях январского погрома 1972 года узнал весь мир. Западная пресса начала публиковать обширные статьи, называя те события возвращением к сталинским методам.

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Особый ужас у международного сообщества вызвало использование карательной психиатрии. В качестве примера можно привести трагедию математика и публициста Леонида Плюща, которого вместо лагерей отправили в спецпсихбольницу, где подвергали пыткам нейролептиками, пытаясь уничтожить личность. Лишь благодаря беспрецедентной международной кампании, к которой присоединились французские и американские ученые, Плюща удалось вырвать из лап советской системы в 1976 году. Этот случай стал катализатором фактического исключения советских психиатров из международных ассоциаций (формально они вышли из них сами на фоне угрозы исключения), что стало серьезным репутационным ударом для СССР на мировой арене.

В целом операция "Блок", несмотря на свою тактическую успешность для КГБ, стратегически лишь способствовала началу конца советской империи. Попытка уничтожить самиздат и запугать общество дала обратный эффект – вместо того чтобы сломить украинскую интеллигенцию, система превратила поэтов и литературоведов в закаленных политических борцов. Те, кто выжил в лагерях, потеряли всякие иллюзии относительно возможности диалога с тоталитарным режимом – и именно они, выйдя на свободу, сформировали Украинскую Хельсинкскую группу, перенеся борьбу из плоскости культурной защиты в плоскость бескомпромиссного требования государственной независимости и соблюдения прав человека.