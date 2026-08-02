2 серпня 1990 – Ірак вдерся у Кувейт: як почалася Перша війна у Перській затоці

Ірак перетнув кордон із Кувейтом 2 серпня 1990 року – і за лічені години перевернув карту Близького Сходу. Все почалося як блискавичний наступ на маленьку, але багату нафтою державу.

Але дуже швидко стало кризою світового масштабу – з санкціями, ультиматумами, коаліцією і війною. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Чому 2 серпня 1990 року стало датою, яку неможливо забути на Близькому Сході?

У ніч на 2 серпня 1990 року іракські війська вдерлися до Кувейту, і це стало тією самою точкою, після якої Близький Схід уже не міг повернутися до звичного ритму. Подія спершу скидалася на коротку військову операцію, але стала прологом до міжнародної кризи, у якій зійшлися нафтові інтереси, безпекові гарантії, дипломатичні провали та жорстка логіка сили.

Для світу це був шок. Ірак, який ще вчора сприймали як одного з ключових гравців регіону, за добу перетворився на агресора, а Кувейт – на окуповану країну, що закликала до негайної допомоги. Перші години вторгнення були стрімкими й безжальними – іракські підрозділи швидко просувалися вглиб кувейтської території, а політичний сигнал із Багдада був зрозумілий без перекладу.

Саддам Хусейн фактично проголошував, що готовий силою розв'язувати суперечки, які накопичувалися роками. Зокрема – довкола кордонів, боргів, нафтовидобутку та регіонального впливу. Кувейт, невелика держава з колосальним стратегічним значенням, опинився у центрі бурі, яка швидко вийшла далеко за межі двох країн.

Нафтові багатства Кувейту були надто великими й надто ласими, аби Багдад не намагався вплинути на сусіда силою чи тиском. Тож Хусейн вдався до війни – навіть попри те, що недавно завершилася виснажлива війна з Іраном 1980 – 1988 років. Чи й не попри, а якраз через неї – бо Ірак опинився у справді тяжкому фінансовому становищі.

Іракське керівництво вимагало списання боргів і звинувачувало Кувейт, нібито той перевищував квоти видобутку нафти, знижуючи ціни на ринку. Для Іраку це було економічним ударом. Ось так і виник парадокс – море нафти, яке мало б приносити стабільність і достаток, стало джерелом напруги та війни.

Найважливіше про передумови, перебіг та наслідки вторгнення Іраку у Кувейт: дивіться також BlackPagesOfHistory

"Буря у пустелі" і несподівана поразка Іраку

2 серпня 1990 року не було просто ще одним днем у хроніці близькосхідних криз. Це був момент, коли одна держава вирішила зламати статус-кво, а весь світ був змушений відповісти. Саме з тієї миті почалася Перша війна у Перській затоці.

Ірак подавав своє вторгнення до Кувейту як спробу "відновити справедливість", але світова спільнота побачила у цьому грубе порушення суверенітету й міжнародного права. Міжнародна реакція була швидкою – спершу Рада Безпеки ООН засудила агресію та запровадила санкції. Потім почало збиратися міжнародне військове об'єднання, що згодом стане коаліцією проти Іраку.

У Вашингтоні, Лондоні, Парижі, Ер-Ріяді та інших столицях швидко дійшли висновку – якщо Іраку дозволити проковтнути Кувейт без покарання, це змінить баланс сил у всьому регіоні. Саудівська Аравія, яка відчувала пряму загрозу, стала одним із ключових центрів розміщення сил коаліції. І на початку 1991 року почалася військова операція для звільнення Кувейту, відома як "Буря у пустелі".

Повітряна кампанія, а потім і наземний наступ продемонстрували технологічну й організаційну перевагу коаліції. Іракські війська були витіснені з Кувейту, а сам епізод став одним із найяскравіших прикладів того, як локальне вторгнення може перетворитися на багатонаціональну війну з далекосяжними наслідками.