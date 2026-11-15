15 листопада 1988 – старт "Бурана": чому радянська відповідь на шатли США полетіла у нікуди

Світ затамував подих того дня, 15 листопада 1988 року, коли з космодрому Байконур у свинцеве небо злетів велетенський радянський космічний корабель "Буран". Це був безпілотний орбітальний політ, що здавався абсолютною технологічною перемогою СРСР, здатною назавжди змінити баланс сил у виснажливій Холодній війні.

Проте замість початку нової ери освоєння космосу цей грандіозний запуск перетворився на розкішну епітафію цілій імперії. Найдорожчий проєкт в історії радянської науки здійснив лише два витки навколо Землі, щоб назавжди залишитися іржавіти на похмурих задвірках історії. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Як параноя Холодної війни змусила СРСР скопіювати американську мрію?

Історія "Бурана" розпочалася не з мрії про зорі, а з глибокого страху. У 1972 році президент США Річард Ніксон офіційно оголосив про старт програми Space Shuttle, що викликало справжню паніку у кабінетах Кремля. Радянське військове керівництво категорично відмовлялося вірити у суто мирне чи комерційне призначення американських човників. У Москві космічний шатл сприймали як жахливий орбітальний бомбардувальник, здатний здійснити несподіваний "піке-маневр" над територією СРСР і скинути ядерні заряди ще до того, як радянські радари раннього попередження встигнуть зафіксувати загрозу.

Ця стратегічна параноя стала каталізатором для створення системи "Енергія-Буран" – наймасштабнішого виклику, який коли-небудь кидала радянська економіка. Радянський Союз не просто намагався скопіювати шатл США, а прагнув перевершити його, ігноруючи будь-які фінансові обмеження. На відміну від американської системи, де човник сам був частиною ракети, радянські інженери створили надпотужну ракету-носій "Енергія", здатну виводити на орбіту понад 100 тонн будь-якого вантажу, а не лише сам "Буран".

До розробки залучили понад мільйон фахівців, сотні науково-дослідних інститутів та заводів. Проте ціна цієї гігантоманії виявилася фатальною – тоді як полиці радянських магазинів стрімко порожніли, а економіка тріщала у швах через падіння цін на нафту та війну в Афганістані, мільярди рублів безжально спалювали у соплах ракетних двигунів. "Буран" став не просто космічним кораблем, а гігантським фінансовим порохотягом, який витягував останні життєві соки з деградуючої комуністичної імперії.

Чому радянський космічний шаттл "Буран" пролетів лише один раз: дивіться відео LegacyArchives-d9s

Чому ідеальний космічний тріумф обернувся найдорожчим фіаско ХХ століття?

Ранок 15 листопада 1988 року видався апокаліптичним – над степами Казахстану вирував жорстокий циклон, штормовий вітер сягав 20 метрів за секунду, а температура впала нижче нуля. Здавалося, можна було очікувати скасування місії, але всупереч здоровому глузду та погодним умовам 2400-тонна конструкція відірвалася від землі Байконуру, розриваючи низькі хмари сліпучим полум'ям. Політ "Бурана" тривав лише 206 хвилин – за цей час шатл двічі обігнув планету.

А після цього розпочалося те, що експерти NASA пізніше визнають видатним інженерним досягненням. Без жодної людини на борту, керований лише бортовими комп'ютерами, 100-тонний планер увійшов в атмосферу, самостійно розрахував траєкторію, погасив швидкість і філігранно торкнувся злітно-посадкової смуги. Відхилення від центральної лінії склало лічені сантиметри. Це був абсолютний, беззаперечний тріумф кібернетики та аеродинаміки.

Але цей тріумф став останнім подихом уже напівмертвого левіафана. Ідеальна посадка "Бурана" відбулася у країні, що вже стояла на краю прірви – утримання такої колосальної інфраструктури вимагало ресурсів, яких Радянський Союз більше не мав. У 1990 році програму зупинили, а в 1993, вже після розпаду СРСР, офіційно закрили.

Доля самого корабля виявилася трагічною і глибоко символічною – у 2002 році єдиний екземпляр, що побував у космосі, розтрощився під уламками даху монтажно-випробувального корпусу на Байконурі, який обвалився через банальну недбалість та відсутність ремонту. Тож історія "Бурана" стала чи не найяскравішим історичним уроком того, що навіть найгеніальніші технологічні прориви приречені на забуття, якщо їх створюють не заради прогресу, а заради обслуговування мілітаристських амбіцій.